Real Madrid - Mónaco: alineaciones probables para el partido de UEFA Champions League

El Real Madrid se medirá al AS Mónaco este martes en el Santiago Bernabéu en el partido correspondiente a la séptima jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. Con 12 puntos logrados hasta el momento, los merengues son conscientes de que la victoria ante los monegascos acercaría la clasificación directa a octavos, a la espera de, como mínimo, no perder en la última jornada ante el Benfica de Mourinho.

No obstante, la actualidad madridista no pasa por su mejor momento, pues en la última semana y media ha perdido dos títulos, Supercopa de España y Copa del Rey, y además recibió una sonora pitada de su público en el choque liguero ante el Levante, el cual pudo solventar gracias a un polémico penalti a Kylian Mbappé que él mismo provocó y a un gol de Raúl Asencio a la salida de un córner.

Acción del penalti sobre Kylian Mbappé / Jose Breton

Por su parte, el equipo del principado no pasa tampoco por su mejor momento, ya que es el noveno clasificado en la Ligue 1 y se encuentra a ocho puntos de zona europea y a 12 de la clasificación a Champions. Menos preocupante es su situación en la máxima competición europea, pues con nueve puntos se encuentra en el décimonoveno puesto, aunque en caso de perder tanto contra al Real Madrid como frente a la Juventus en la última jornada, podría quedar fuera del top-24 que da clasificación a los play-offs de repesca.

Las bajas y las dudas para el choque

Los locales no podrán contar con Trent Alexander-Arnold para el importante partido europeo, pues sigue lesionado del bíceps femoral. Tampoco podrá Arbeloa alinear a Álvaro Carreras, sancionado al cumplir ciclo de tarjetas; Éder Militao, con una rotura del bíceps femoral; Rodrygo, lesionado pese a haber entrenado ya con el grupo; Brahim, protagonista en negativo de la final de la Copa África con Marruecos recientemente, ni Ferland Mendy y Antonio Rüdiger, con molestias físicas en el gemelo y en la rodilla respectivamente.

Del otro lado, el Mónaco no tendrá a su disposición a Minamino, lesionado de gravedad de su rodilla; Hradecky, también con problemas en la rodilla; Pogba, que no acaba de recuperar el ritmo tras haber vuelto de su sanción; Mawissa, con problemas en el bíceps femoral, ni a Salisu, quien se lesionó el ligamento cruzado de su rodilla izquierda y no volverá a los terrenos de juego en esta campaña.

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Raúl Asencio, Huijsen, Fran García; Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham; Gonzalo, Mbappé, Vinícius Júnior

Mónaco: Köhn; Vanderson, Kehrer, Dier, Caio Henrique; Zakaria, Akliouche, Teze, Golovin; Biereth, Balogun