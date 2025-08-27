El Real Madrid y el Marsella, a un paso del acuerdo por Dani Ceballos

La salida de Dani Ceballos del Real Madrid parece estar muy cerca de cerrarse. El club blanco y el Olympique de Marsella han avanzado mucho en las negociaciones y son los detalles que restan por definirse los que separan al centrocampista andaluz del Stade Vèlodrome. Un Ceballos que no ha conseguido triunfar en el Santiago Bernabéu pero no desea irse, y que prefiere otras opciones, como el Real Betis, pero está hecho a la idea de que debe cambiar de aires.

El problema es la cláusula

El Real Madrid y el club marsellés siguen puliendo los detalles para sellar el acuerdo, según explica este miércoles el periodista especializado en el mercado de fichajes Fabrizio Romano. La intención es que Ceballos juegue esta campaña cedido al conjunto galo, pero incluyendo una cláusula de compra obligatoria de cara al próximo verano. Es sobre el importante de esta cláusula, que podría establecerse en torno a los 15 millones de euros, en torno a la que ´negocian los representantes de ambas entidades.

Por otra parte, está la renuencia inicial del futbolista a cambiar de aires, quien al final deberá claudicar. La intención de Dani era seguir a las órdenes de Xabi Alonso, quien tampoco quiere desprenderse de él ya que no dispone de centrocampistas de sus características.

Otra cosa es que el técnico vasco tampoco haya apostado en firme por el andaluz que en el último choque, contra el Real Oviedo, fue suplente. De hecho, las cámaras de Dazn captaron parte de una conversión en la que Dani explicaba a la leyenda oviedista Santi Cazorla sus sensaciones.

Dani lo entiende, pero...

"Si yo lo entiendo, que hay jugadores importantes, pero yo el año pasado jugué 45 partidos. De 68 partidos jugué 24 de titular. Yo entiendo que hay gente importante y tal, pero jugué 45 partidos (...) jugar este año (...) La confianza de un entrenador (....) Es igual de importante...", fueron los fragmentos que pudo captar el sonido de las cámaras.

La realidad es que Dani Ceballos, con contrato en vigor hasta junio de 2027, prefería regresar al Real Betis si no podía continuar en el Real Madrid. Y, también, que Xabi Alonso está adaptando a Arda Güler a la posición que debería ocupar Dani Ceballos, mientras espera el regreso de Jude Bellingham al que tendrá que encontrar acomodo en el once inicial.

Sin embargo, el Betis no parece estar en condiciones de afrontar los entre 15 y 20 millones de euros que reclama el Real Madrid para aceptar su traspaso. En cambio, el Olympique de Marsella sí parece dispuesto a cerrar la operación, aunque sería con un primer paso de una cesión.

En esas están ambas partes, con Ceballos como tercera parte en discordia. Dani estaría dispuesto a intentar la aventura en la Ligue 1, pues jugar asiduamente como titular en el OM puede reabrirle las puertas de la selección en una temporada que tiene al final del calendario el Mundial 2026.