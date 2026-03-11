Real Madrid - Manchester City: polémica y reacciones en directo del partido de la Champions League

Juanfe Sanz, en El Chiringuito: "Que se prepare Arnold porque el estropicio puede ser... Doku es una auténtica bala. Como Valverde no se preocupe en hacerle las ayudar a Arnold puede ser una sangría..."

Más de Juanfe Sanz: "Si hay un momento para que el City deje esto solucionado es hoy. Teniendo la oportunidad de hacer sangre... ¿No va a hacerlo? El City puede destrozar hoy al Madrid".