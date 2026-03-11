En directo
OÍDO EN LAS RADIOS
Real Madrid - Manchester City: polémica y reacciones en directo del partido de la Champions League
Sigue en vivo todas las reacciones y los comentarios sobre el partido Real Madrid - Manchester City de la Champions League
Antonio Romero (SER): "No creo que la afición esté muy contenta de ver la última semana de Mbappé fuera de los terrenos de juego. La vida privada no me interesa, pero Mbappé lleva dos meses en torno de un oscurantismo que no tiene sentido. No me parece normal que no haya estado en el Bernabéu en los últimos dos partidos o que plante al club en su regreso. Me parece una torpeza que las últimas noticias que tenemos de él sean que esté jugando a los bolos"
Diego Plaza (Chiringuito): "Guardiola quiere buscar a los dos laterales del Real Madrid, por eso pone a Doku y Savinho. El City es mejor que el del año pasado, pero la cuesta volver en defensa. Si el Madrid consigue enviar balones a Vinicius y estar bien encerrados, va a tener opciones. Creo que este año el City tiene mejor portero. Es mucho mejor que Ederson"
Tomás Roncero (SER): "Pese a todo lo que ha sido Guardiola, tiene que reconocer que el sorteo le fastidió más a ellos que a nosotros"
Juanfe Sanz, en El Chiringuito: "Que se prepare Arnold porque el estropicio puede ser... Doku es una auténtica bala. Como Valverde no se preocupe en hacerle las ayudar a Arnold puede ser una sangría..."
Más de Juanfe Sanz: "Si hay un momento para que el City deje esto solucionado es hoy. Teniendo la oportunidad de hacer sangre... ¿No va a hacerlo? El City puede destrozar hoy al Madrid".
¡Buenas noches!
¡Hoooola, hoooola! Día grande de Champions con un partidazo en el Bernabéu. Sigue en directo todas las reacciones del Real Madrid - Manchester City en SPORT.
- Newcastle - Barcelona, Champions League: resultado y resumen del partido de octavos de final
- El Atlético se baña en oro: Apollo, una apuesta de 5.000 millones de euros
- Las redes estallan contra Susana Guasch por sus palabras sobre Hansi Flick: '¿Cómo te atreves a decir esto?
- Joan Laporta frena en seco a Juanma Castaño: '¿Qué me está diciendo?
- Julia Torres ya es del Barça
- El vestuario del Barça alucina con Xavi Espart: "El nuevo Philip Lahm"
- Newcastle - Barça: polémica y reacciones en directo de los octavos de la Champions League
- Oficial: el Barça recibe la licencia 1C para abrir el Gol Nord y también la Grada d'Animació