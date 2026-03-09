Real Madrid - Manchester City: Horario y dónde ver por TV y en directo el partido de Champions League

El Real Madrid afronta una de las grandes noches europeas de la temporada en el Santiago Bernabéu. El conjunto blanco recibe al Manchester City en la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League, en una eliminatoria que vuelve a enfrentar a dos de los equipos que han marcado el rumbo del fútbol europeo en los últimos años.

Los de Álvaro Arbeloa llegan al partido en un momento exigente del calendario. El Real Madrid ha tenido que gestionar varias bajas importantes en las últimas semanas y afrontará el encuentro sin futbolistas como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Eder Militao, Rodrygo, Álvaro Carreras, David Alaba o Dani Ceballos.

Arbeloa tiene los recursos justos en el banquillo para recibir al City / EP

El equipo blanco quiere dar el primer golpe en el Bernabéu antes de viajar a Inglaterra para el partido de vuelta. En este tipo de eliminatorias, lograr una ventaja en casa suele ser clave para afrontar con mayor margen el segundo asalto.

Enfrente estará un Manchester City dirigido por Pep Guardiola que vuelve a presentarse como uno de los grandes favoritos al título. El conjunto inglés mantiene ha mejorad ostensiblemente sus prestaciones respecto al principio de temporada, ganando solidez defensiva y gol con las llegadas de Marc Guehi y Semenyo.

Pep Guardiola y Erling Haaland, del Manchester City / Europa Press

Los enfrentamientos entre Real Madrid y Manchester City se han convertido en uno de los grandes clásicos recientes de la Champions. En los últimos años ambos equipos han protagonizado eliminatorias memorables que han dejado algunos de los partidos más espectaculares de la competición.

¿Dónde ver el Real Madrid - Manchester City por TV y online?

El partido entre Real Madrid y Manchester City, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League, se disputará este miércoles 11 de marzo a partir de las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro se podrá ver por televisión y online a través de Movistar Plus+ en el canal Movistar Liga de Campeones, además de las plataformas de Orange TV.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre Real Madrid y Manchester City a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.