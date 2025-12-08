Real Madrid - Manchester City: horario y dónde ver el partido de la jornada 6 de la Champions League

El Real Madrid afronta este miércoles un partido fundamental ante el Manchester City. Tras la derrota ante el Celta y la mala racha, Xabi Alonso se juega el puesto y la plantilla su reputación en un duelo en el que Pep Guardiola puede ponerle la puntilla al nuevo proyecto del equipo blanco, que arrancó hace solo 6 meses.

Los dos equipos se encuentran en la parte alta de la clasificación de esta fase de liga. El conjunto de la capital española es quinto, con 12 puntos logrados en 5 partidos. El único encuentro que se les atragantó fue el de Anfield, cuando cayeron ante el Liverpool.

Xabi Alonso en un instante del Real Madrid - Celta de LaLiga 2025/26 / AP

Por lo que respecta al equipo sky blue, los de Guardiola son novenos, con 10 puntos en cinco partidos. En su último encuentro en la competición, sucumbieron ante el Bayer Leverkusen en el Etihad Stadium (0-2), en un partido marcado por las rotaciones que hizo el conjunto inglés.

HORARIO DEL REAL MADRID - MANCHESTER CITY

El partido de Champions League entre el Real Madrid y el Manchester City de la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League se jugará este miércoles 10 de diciembre en el Santiago Bernabéu a partir de las 21:00 horas (CET).

DÓNDE VER EL REAL MADRID - MANCHESTER CITY

El encuentro entre el Real Madrid y el Manchester City, correspondiente a la jornada 6 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver por TV a través de Movistar+.

Desde SPORT, te ofrecemos el minuto a minuto de todo lo que suceda en el partido a través de nuestras narraciones en directo, así como el mejor resumen con nuestra crónica y las declaraciones de los protagonistas.