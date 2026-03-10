Real Madrid-Manchester City: ¿Cómo ha evolucionado cada equipo desde que se enfrentaron en la fase liga?

Hace apenas unos días que la UEFA volvió a jugar a los dados. La magia del sorteo de octavos de final de la Champions League derivó de nuevo en un Real Madrid-Manchester City, un clásico moderno del torneo en sus últimas ediciones. El mundo del fútbol, por su parte, no se cansa de comer solomillo y se frota las manos con estos duelos de alto voltaje donde uno de los dos se irá a la calle a la primera de cambio.

EL ANTECEDENTE MÁS INMEDIATO

Entre ambos equipos aún resuena en la memoria de los aficionados el partido disputado en diciembre, en la fase de grupos de la Champions League, el Manchester City se llevó un ajustado 1‑2 del Santiago Bernabéu. Aquella vez Mbappé no estuvo, y probablemente en esta ocasión tampoco. Ese día, Rodrygo rompió su sequía goleadora y corrió a abrazar a Xabi Alonso. Lejos queda aquel partido... El partido de grupos mostró cosas: el City dominaba los momentos claves y el Madrid con balón no generaba peligro, tiraba más de corazón y empuje que calidad y claridad.

Xabi Alonso y Rodrygo se abrazan tras el gol del brasileño / DAZN

El contexto, la presión y la dinámica de los equipos son muy diferentes, y esta eliminatoria promete un guion distinto, con más intensidad, un exceso de celos entre Arbeloa y Guardiola y, seguramente, un Madrid más consciente de sus virtudes, de sus riesgos y de lo que hay en juego.

CÓMO LLEGA EL MADRID

El Real Madrid llega a esta eliminatoria con un panorama complicado: varias bajas importantes y, por si fuera poco, la incorporación de Carreras a última hora no logra aliviar la presión sobre un equipo que se juega buena parte de la temporada en apenas una semana. Para los blancos, es vital sacar un resultado positivo en la ida, que les permita viajar a Inglaterra con un margen de seguridad. Se juega la temporada en un margen de 7 días. Donde todo puede desaparecer o la esperanza del madridismo puede multiplicarse por cien. Se espera que el Manchester City domine la posesión, como es habitual, pero la idea del Madrid es controlar los momentos en que recupera el balón, evitando que los ingleses tengan el dominio total de la situación y explotando cualquier transición para generar peligro.

CÓMO LLEGA EL CITY

El Manchester City llega a la eliminatoria como segundo clasificado en la Premier League, tras un reciente tropiezo con el 2‑2 ante el Nottingham, pero mantiene un rendimiento sólido: se clasificó cómodamente entre los ocho primeros de la fase de grupos de la Champions y sigue vivo en la FA Cup. Desde aquel victorioso encuentro en el Bernabéu frente al Madrid de Xabi Alonso, el equipo de Pep Guardiola ha ido perfeccionando su estilo: ahora aprovecha extremos verticales a pierna cambiada como Savinho, Doku y el fichaje invernal Semenyo, combina press tras pérdida en campo rival y mantiene una circulación rápida del balón. El riesgo de su planteamiento radica en jugar con defensores adelantados, buscando velocidad en la circulación y generando espacios atrás; un detalle que el Madrid intentará explotar en cuanto recupere la pelota, buscando transiciones verticales inmediatas.

El entrenador del Manchester City Pep Guardiola preocupado durante el partido ante el Nottingham Forest / EFE/EPA/PETER POWELL

A veces, en estos duelos entre gigantes, la dinámica y el historial que arrastra cada equipo se olvidan en cuanto suena el pitido inicial. Son 180 minutos en los que cada detalle puede inclinar la balanza, y un solo acierto o error puede determinar quién avanza y quién queda fuera. Para Real Madrid y Manchester City, será un partido a vida o muerte.