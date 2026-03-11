Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - Manchester CityAlineación Real MadridLeverkusen - ArsenalPSG - ChelseaClasificación París-NizaEric GarcíaAyusoHonda Aston MartinAston MartinMetropolitano céspedBodo GlimtCuadro ChampionsGrada animación MadridEtapa 5 París-NizaVíctor FontCity Football GroupXavi EspartCuadro Barça ChampionsClasificación Tirreno-AdriáticoJulia TorresAtlético millonesSocio BarcelonaVuelta Champions LeagueCúando juega AlcarazMarató Barcelona 2026Horarios GP China F1Ayuso VingegaardBoris BeckerEtapa 4 Tirreno-AdriáticoRoony BardghjiMejores colegiosJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin
En directo

En directo

CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid - Manchester City, hoy en directo: alineaciones del partido de octavos de Champions League

Sigue en vivo el partido de la ida de los octavos de final de la Champions League entre el equipo de Arbeloa y el de Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu

Vinícius, durante un partido con el Real Madrid en Champions

Vinícius, durante un partido con el Real Madrid en Champions / EP

Jordi Carné

Jordi Carné

Actualizar
Ver más

TEMAS