Real Madrid - Manchester City, hoy en directo: alineaciones del partido de octavos de Champions League

Los otros partidos de la noche

Miércoles apasionante de Champions League. A las 21.00 horas, además del Real Madrid-Manchester City, también se disputarán el Bodo/Glimt-Sporting Portugal y el PSG-Chelsea. Recordamos que está juego el Bayer Leverkusen-Arsenal. Mandan los alemanes, de momento, gracias al gol de Andrich. Pueden seguir el partido en directo en este enlace.