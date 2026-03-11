En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Real Madrid - Manchester City, hoy en directo: alineaciones del partido de octavos de Champions League
Sigue en vivo el partido de la ida de los octavos de final de la Champions League entre el equipo de Arbeloa y el de Pep Guardiola en el Santiago Bernabéu
Los jugadores del Madrid ya están en el Bernabéu
La expedición merengue ya ha llegado al estadio del partido. Hoy, Álvaro Arbeloa no se ha quedado mirando las Champions en su ingreso a las instalaciones del Real Madrid.
Los otros partidos de la noche
Miércoles apasionante de Champions League. A las 21.00 horas, además del Real Madrid-Manchester City, también se disputarán el Bodo/Glimt-Sporting Portugal y el PSG-Chelsea. Recordamos que está juego el Bayer Leverkusen-Arsenal. Mandan los alemanes, de momento, gracias al gol de Andrich. Pueden seguir el partido en directo en este enlace.
El último precedente
No es la primera vez que Real Madrid y Manchester City se ven las caras esta temporada en el Santiago Bernabéu. A mediados de diciembre, durante la 'fase liga' de la máxima competición continental, el cuadro inglés ya asaltó el templo merengue con goles de O'Reilly y Haaland (1-2).
Guardiola pone toda la carne en el asador
Once ofensivo del Manchester City en el Santiago Bernabéu. Pep prescinde de futbolistas de perfil asociativo como Reijnders o Cherki y apuesta por jugadores de banda potentes como Savinho, Doku y Semenyo.
El once del Manchester City
Recién salida del horno la alineación del Real Madrid. Pep Guardiola sale con los siguientes once futbolistas: Donnaruma, Khusanov, Rúben Dias, Ghéhi, O'Reilly, Rodri, Bernardo Silva, Savinho, Semenyo, Doku, Haaland.
Ojo al banquillo del Madrid
En redes se están comentando mucho las opciones que tiene Arbeloa para cambiar el partido con los suplentes: Lunin, Fran González, Carvajal, Camavinga, Gonzalo, Asencio, Fran García, Mastantuono, Diego Aguado, Cestero, Manuel Ángel, Palacios
¿Habrá sorpresa en el once del City?
Arbeloa afirmó en rueda de prensa que con Guardiola siempre hay que esperar alguna sorpresa. Estamos a punto de saber qué once saca Pep en el Bernabéu.
Camavinga y Gonzalo, al banquillo
Mensaje importante el que lanza Arbeloa con el once. Camavinga y Gonzalo, por detrás de Pitarch y Brahim ahora mismo. El técnico elige jugársela con Vinicius como atacante.
Tres apercibidos en el Madrid
Huijsen, Tchouameni y Vinicius Jr no jugarán la vuelta en el caso de ver una cartulina amarilla. Los tres salen de titulares esta noche.
Once del Real Madrid
Así sale Arbeloa ante el City: Courtois, Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy, Tchouameni, Fede Valverde, Thiago Pitarch, Arda Güler, Vinicius y Brahim Díaz.
