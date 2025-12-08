Real Madrid - Manchester City: alineaciones probables para el partido de la UEFA Champions League

El Real Madrid afronta un partido decisivo contra el Manchester City en Champions (miércoles, 21.00 horas). Un encuentro que iba a servir para consolidar la plaza blanca en el 'top 8' y que se ha convertido en un ultimátum para Xabi Alonso. La derrota contra el Celta (0-2) en Liga ha llevado al límite al club blanco, que ya busca alternativas para el vasco si no es capaz de sacar adelante el duelo contra el City de Guardiola.

Manchester City - Real Madrid, clásico europeo

En la competición europea, el Madrid es quinto, con 12 puntos, después de cuatro triunfos y una derrota contra Anfield, a partir de la que empezó la desescalada de Xabi Alonso. El conjunto inglés, con 10 puntos, marca justo la frontera entre la clasificación directa para octavos y el peaje de la repesca. Las fronteras están al rojo vivo, de ahí que el margen de error de los equipos sea mínimo.

Xabi Alonso, durante el Real Madrid-Celta. / Associated Press/LaPresse / LAP

Precisamente, el conjunto 'citizen' fue el peaje que pagó el Madrid la temporada pasada, cuando no logró el billete de 'top 8'. Ancelotti, que le tenía tomada la medida a Guardiola, sacó adelante la eliminatoria de dieciseisavos ante un equipo que atravesaba una grave crisis de resultados. Tras superar aquel dobre duelo con solvencia, el equipo blanco superó al Atlético con la polémica del doble toque del penalti de Julián Álvarez. El Arsenal devolvería a su cruda realidad al ganador de 15 Champions.

Lesionados y sancionados del Real Madrid - Manchester City

Para este encuentro, el Real Madrid llega con bajas importantes. La última, y más dolorosa, la de Militao, quien fue incapaz de retirarse por su propio pie contra el Celta, tras sufrir una lesión en los isquitiobiales. El brasileño ha sufrido dos roturas de cruzado consecutivas. Con todo, retornó al mejor nivel posible para convertirse en el mejor 'fichaje' para la defensa, la zona más diezmada del club.

Huijsen es el único que está en el tramo final de su recuperación, después de compatir enfermería con Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba y Ferland Mendy, que volvió a caer después de un par de partidos. La situación de la zaga blanca ha puesto al límite a un Xabi Alonso que ha sido incapaz de armar un plan fiable, como se vivió frente al Celta, partido en el que Carreras y Fran García terminaron expulsados.

Guardiola, en el último partido entre Real Madrid y Manchester City / JuanJo Martín / EFE

La lesión de Militao le quitó el reposo que Rüdiger buscaba después de dos titularidades que llegaron luego de un largo tiempo de inactividad. Joan Martínez, en su día la gran esperanza madridista para la zaga, volverá a completar una convocatoria ajustada. Esto obligará a Xabi Alonso a una reconversión forzada y conflictiva a esta altura crítica del curso, con Valverde o Tchouaméni retrasando sus posiciones.

Por su parte, el Manchester City, un equipo poliédrico, llega lanzado después de ganar 3-0 al Sunderland, lo que le permitió recortar puntos con el Arsenal, todavía, líder de la Premier y de la fase liga de Champions. La ausencia notable con la que cuenta Guardiola es la de Mateo Kovacic, que se hace más sensible por la baja forma que arrastra Rodri. El Balón de Oro no ha podido regresar a su nivel tras la lesión.

Alineaciones probables Real Madrid - Manchester City

Alineación probable Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Güler, Bellingham; Vinicius y Mbappé.

Alineación probable Manchester City: Donnarumma; Nunes, Gvuardiol, Rubén Dias, O'Reilly; Nico González, Bernando Silva, Foden; Cherki, Doku y Haaland.

Estadio: Bernabéu, 21.00 horas.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).