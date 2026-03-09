Real Madrid - Manchester City: alineaciones probables para el partido de Champions

Los duelos entre el Manchester City y el Real Madrid se han convertido en una rutina anual que, lejos de aburrir, ofrece uno de los mayores espectáculos de la Champions. Ya son seis años consecutivos en los que Guardiola se topa con los blancos en la fase eliminatoria, donde los ha logrado superar en dos ocasiones, mientras que el Madrid decanta la balanza a su favor con tres triunfos, dos de ellos en los precedentes más recientes. De hecho, no será la primera vez que el City visite el Bernabéu en esta edición, puesto que ya lo hizo en la sexta jornada de la fase de liga, llevándose la victoria (1-2).

En cuanto al útlimo precedente en una eliminatoria, ambos equipos tuvieron que pasar por los 'play-offs'. Allí, el Madrid se impuso con contundencia tras remontar en el Etihad en los últimos minutos (2-3) y sentenciar a los 'citizens' en la vuelta con un apabullante hat-trick de Mbappé (3-1), en la que fue la peor temporada de Guardiola en Inglaterra. Sin embargo, las cosas han cambiado mucho en un año. El Madrid llega ahora muy mermado por las bajas y con malas sensaciones. Pese a la victoria ante el Celta, Arbeloa presentó una convocatoria cogida con pinzas, teniendo que tirar de cantera. Los blancos han cedido el liderato al Barça y les toca ir a remolque en liga. En Champions, competición fetiche, la historia es otra, aunque este año volvieron a caer en puestos de play-off, lograrando superar al Benfica para clasificarse a los ocatvos.

El City sigue en su particular rifirrafe en la Premier con un Arsenal que no cede y que ya les saca siete puntos (con un partido más). Los de Pep, aunque muestran cierta irregularidad y han perdido ese dominio acaparador de otros años, siguen vivos en todo. Llegan tras superar al Newcastle en la FA Cup, pero el empate ante el Nottingham Forest en la última jornada liguera es otra muestra de la inconsistencia que les aleja del título. El duelo de este miércoles será uno de los grandes examenes para tumbar a un Madrid en horas bajas y volver a ilusionarse con la competición que ganaron en la 22/23.

Los jugadores del City buscarán venganza ante el Madrid / PETER POWELL / EFE

Una enfermería desbordada

La situación médica en Valdebebas es crítica. No estarán Bellingham, Alaba, Militao, Ceballos, Carreras ni Rodrygo, mientras que Mbappé sigue siendo duda, aunque tiene casi imposible llegar. Vuelve Mastantuono tras sanción, aunque este último arrastra un fuerte golpe. Algo parecido le ocurre a Rüdiger, que jugó en Vigo con molestias, y a Camavinga, ausente en Balaídos por dolores bucales. Con la enfermería desbordada, Arbeloa tendrá que alinear a jugadores "tocados" para no depender exclusivamente del filial en un escenario tan exigente. Courtois estará bajo palos; Alexander-Arnold y Asencio repetirán en defensa, mientras que Rüdiger y Mendy completarían la zaga.. Tchouaméni, Arda Güler y Valverde estarán en el medio. Mastantuono podría entrar para diversificar una responsabilidad ofensiva que recaerá en Vinícius, aunque Camavinga y Thiago Pitarch son la alterantiva si se busca más equilibrio. Arriba, Vinicius y Gonzalo García buscarán el gol.

Las ausencias del City se concentran en defensa, pero el fondo de armario lo amortigua. Prueba de ello es que Guardiola pudo ganar el último partido sin tener que utilizar a Rodri, Bernardo Silva, Guehi, Aït Nouri y Rubén Días, que llegan descansados al Bernbéu. Gvardiol, Alleyne y Kovacic son las únicas bajas. El once pasa por Donnarumma en la portería, Rubén Días y Marc Guehi como el gran muro a batir, escoltados por Matheus Nunes y Aït Nouri, que desde su vuelta de la Copa África se ha apoderado del lateral izquierdo. Antes, este puesto lo ocupaba el canterano O'Reilly, un jugadior muy del gusto del entrenador que no ha querido prescindir de él y lo ha movido en el interior. Al inglés le acompañarían Bernardo Silva, un veterano de estos duelos y Cherki, mientras que Rodri ejercerá de ancla. Arriba, un Haaland que busca su mejor versión completará el once junto a un inspirado Semenyo.

Alineaciones probables Real Madrid - Manchester City

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Güler, Valverde, Thiago Pitarch; Gonzalo Garcia y Vinicius Jr.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rubén Dias, Guehi, Aït Nouri; Rodri, Bernardo Silva, O'Reilly, Cherki; Haaland y Semenyo.

