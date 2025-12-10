Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid Manchester CityBarcelona BenficaBarcelona Benfica horarioSanciones Real MadridReal Madrid - City horarioReal Madrid - City alineacionesClasificación ChampionsSuperordenador ChampionsHaalandLewandowskiBarcelona - EintrachtCruces ChampionsLamine YamalLewandowskiRobert Martinez CristianoAfición EintrachtAraujoEmparejamientos Copa del Rey
instagramlinkedin
En directo

En directo

REAL MADRID

Real Madrid - Manchester City, alineaciones, horario y dónde ver el partido de Champions League

Sigue en directo el partido de la sexta jornada de Champions League entre los equipos de Xabi Alonso y Pep Guardiola

Kylian Mbappé, en un partido con el Madrid

Kylian Mbappé, en un partido con el Madrid / Associated Press/LaPresse / LAP

Christian Blasco

Christian Blasco

Actualizar
Ver más

TEMAS