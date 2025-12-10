En directo
Real Madrid - Manchester City, alineaciones, horario y dónde ver el partido de Champions League
Sigue en directo el partido de la sexta jornada de Champions League entre los equipos de Xabi Alonso y Pep Guardiola
Habla Xabi Alonso: "Estoy tranquilo y con ganas"
"Mbappé no está para jugar. Ya veremos si alfinal un poco, pero no tenía buenas sensaciones y no podía jugar al 100%. Hay riesgo si juega, así que tendremos que valorar".
"Gonzalo tiene unas características y unas grandes cualidades. Está claro que Kylian es Kylian, pero Gonzalo siempre aporta mucho. Ya lo demostró y hoy confíamos en él".
"No teníamos muchas opciones, así que no había que darle demasiadas vueltas".
"Hay que hacer un partido completo sin balón, con balón hay que tener personalidad. Hay que tener también activación emocional para jugar un partido de este nivel".
"Estoy tranquilo y con ganas".
Y antes de empezar el partido, saludo entre Bellingham y Foden, compañeros en Inglaterra:
Una hora para el partido
60 minutos para que ruede el balón en el Bernabéu. Los dos equipos ya están en el estadio y ya conocemos las alineaciones de ambos. ¿Qué crees que ocurrirá esta noche?
Las sorpresas en el once de Xabi
Sin Mbappé, el técnico decide apostar por Gonzalo, que solo había sido un titular una vez esta temporada. La sorpresa llega con la entrada de Ceballos por Güler, que había sido apuesta personal del técnico. Rodrygo, a pesar de su mal rendimiento, entra de titular por la derecha.
Once del Manchester City
Así sale Pep Guardiola ante el Madrid: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo Silva, Foden, Cherki, Doku, Haaland.
¡ONCE DEL MADRID!
¡Mbappé es suplente! Este es el once del Madrid: Courtois, Fede Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras, Tchouameni, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Gonzalo, Vinicius.
Última hora: sanciones para 4 jugadores del Madrid
Acaba de salir la resolución disciplinaria de la última jornada de Liga, en la que los blancos jugaron contra el Celta. Finalmente son 2 partidos de sanción Carreras, Endrick y Carvajal y un partido de sanción para Fran García.
El Madrid llega al estadio
Recibimiento multitudinario de la afición del equipo blanco, que apoya a los suyos a pesar del momento que vive el equipo. Había dudas de si hoy los jugadores se llevarían algunos pitos, pero por el momento no parece que vaya a ser así.
¿Qué dice el superordenador?
Según Opta, estás son las probabilidades para esta noche:
Victoria del Real Madrid: 41,8%
Empate: 34,2%
Victoria del Manchester City 24%
El consejo de Guardiola
En la rueda de prensa de ayer, Pep lanzó un titular que no tardó en hacerse viral: "Que mee con la suya. Y como no meará colonia, le irá bien. Ya verás".
Un consejo dirigido a Xabi Alonso. En las últimas semanas, las decisiones que ha tomado parecen más dirigidas a contentar a la directiva y a los futbolistas que a imponer su plan. Veremos si esta noche el ex del Bayer Leverkusen hace caso al que fue su entrenador.
