Real Madrid - Manchester City, alineaciones, horario y dónde ver el partido de Champions League

Habla Xabi Alonso: "Estoy tranquilo y con ganas"

"Mbappé no está para jugar. Ya veremos si alfinal un poco, pero no tenía buenas sensaciones y no podía jugar al 100%. Hay riesgo si juega, así que tendremos que valorar".

"Gonzalo tiene unas características y unas grandes cualidades. Está claro que Kylian es Kylian, pero Gonzalo siempre aporta mucho. Ya lo demostró y hoy confíamos en él".

"No teníamos muchas opciones, así que no había que darle demasiadas vueltas".

"Hay que hacer un partido completo sin balón, con balón hay que tener personalidad. Hay que tener también activación emocional para jugar un partido de este nivel".

