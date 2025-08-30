Real Madrid - Mallorca: Horario y dónde ver el partido de la tercera jornada de la Liga

El Real Madrid recibe al RCD Mallorca en el Santiago Bernabéu en la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26, en un partido que enfrenta a dos equipos con dinámicas muy diferentes. Los blancos llegan lanzados tras sumar pleno de victorias en las dos primeras jornadas, mientras que los bermellones buscan su primera victoria del curso tras rescatar un empate agónico ante el Celta.

El conjunto de Xabi Alonso ha comenzado la Liga con paso firme, venciendo a Osasuna y al Real Oviedo. Sin embargo, el técnico no podrá contar con varias de sus estrellas: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y Endrick están lesionados y se perderán la cita. A pesar de estas ausencias, el Madrid mantiene su favoritismo y pretende seguir mostrando mejoras en el nuevo proyecto del tolosarra.

Por su parte, el Mallorca de Jagoba Arrasate ha tenido un calendario inicial muy exigente. Tras caer en la primera jornada ante el Barça, sumó su primer punto gracias a un gol en el último minuto frente al Celta de Mateu Jaume. El reto ahora es mayúsculo: los bermellones no ganan en el Bernabéu desde 2009 y saben que deberán rozar la perfección para puntuar.

La gran novedad podría ser el debut de Jan Virgili que ha viajado con el equipo y podría tener sus primeros minutos ante el Madrid en el Santiago Bernabéu.

HORARIO REAL MADRID - MALLORCA

El enfrentamiento entre el Real Madrid y el Mallorca, correspondiente al partido de la tercera jornada de la Liga tendrá lugar este sábado 30 de agosto a las 21:30 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

DÓNDE VER EL REAL MADRID - MALLORCA

El encuentro entre el Real Madrid y el Mallorca se podrá ver por TV y online a través de Movistar+, concretamente en el canal Movistar LaLiga.

También puedes seguir toda la última hora del partido a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.