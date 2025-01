Real Madrid - Mallorca, en directo: resumen, resultado y goles | Supercopa de España 2025

Ancelotti: "No era necesario..."

"Es innecesario, el partido ya había acabado. No era necesaria una pelea de este tipo, he intentado calmar las aguas con Maffeo. No era necesario para los dos equipos".

"Quería entrar en el campo y acabar con la pelea, los a´nimos estaban calientes. Al final, se ha tranquilizado todo".