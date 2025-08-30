REAL MADRID
Real Madrid - Mallorca: alineaciones probables para el partido de la tercera jornada de la Liga
Estos son los posibles onces de Xabi Alonso y Jagoba Arrasate para el partido de Liga
El Santiago Bernabéu acoge este domingo (21:00h) el duelo entre Real Madrid y RCD Mallorca, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2024/25. Más allá del contexto clasificatorio, la previa viene marcada por las bajas, los regresos y las novedades en las convocatorias de ambos equipos.
El Real Madrid, con cuatro lesionados y dudas en ataque
El conjunto de Xabi Alonso afronta el partido con varias ausencias sensibles: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Endrick y Ferland Mendy siguen en la enfermería y no estarán disponibles. Las dudas se concentran en la delantera: Vinícius Júnior, suplente en la pasada jornada ante el Oviedo, podría regresar al once, aunque Franco Mastantuono, Rodrygo y Brahim Díaz se disputan un puesto en el ataque.
Otra incógnita del once del tolosarra será saber quien juega en el lateral derecho: ¿Sigue Carvajal o vuelve Trent Alexander-Arnold?
El Mallorca recupera piezas clave y mira al sistema
En el Mallorca, Jagoba Arrasate celebra el regreso de varios jugadores importantes: Samú Costa vuelve tras su lesión, mientras que Manu Morlanes y Vedat Muriqi regresan después de cumplir sanción por sus expulsiones ante el Barça. La nota negativa la ponen Pablo Maffeo y Cyle Larin, que siguen fuera a la espera de resolver su futuro.
La gran novedad en la convocatoria es Jan Virgili, reciente fichaje desde el Barça Atlètic, que podría tener sus primeros minutos como bermellón en un escenario de máxima exigencia.
Arrasate, además, valora cambios tácticos: el técnico estudia si mantener su habitual defensa de cuatro o apostar por un sistema de tres centrales para reforzar la zaga en el Bernabéu.
ALINEACIONES PROBABLES DEL REAL MADRID - MALLORCA
Real Madrid: Thibaut Courtois; Carvajal, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius Jr., Kylian Mbappé.
Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume, Valjent, Raillo, Mojica; Omar Mascarell, Morlanes, Darder, Pablo Torre; Asano, Muriqi.
