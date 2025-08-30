Real Madrid - Mallorca: alineaciones probables para el partido de la tercera jornada de la Liga

El Santiago Bernabéu acoge este domingo (21:00h) el duelo entre Real Madrid y RCD Mallorca, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2024/25. Más allá del contexto clasificatorio, la previa viene marcada por las bajas, los regresos y las novedades en las convocatorias de ambos equipos.

El Real Madrid, con cuatro lesionados y dudas en ataque

El conjunto de Xabi Alonso afronta el partido con varias ausencias sensibles: Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Endrick y Ferland Mendy siguen en la enfermería y no estarán disponibles. Las dudas se concentran en la delantera: Vinícius Júnior, suplente en la pasada jornada ante el Oviedo, podría regresar al once, aunque Franco Mastantuono, Rodrygo y Brahim Díaz se disputan un puesto en el ataque.

Otra incógnita del once del tolosarra será saber quien juega en el lateral derecho: ¿Sigue Carvajal o vuelve Trent Alexander-Arnold?

Kylian Mbappe and Vinicius Junior of Real Madrid CF gesture during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Oviedo and Real Madrid at Carlos Tartiere stadium on August 24, 2025, in Oviedo, Asturias, Spain. AFP7 24/08/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press;2025;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Real Oviedo v Real Madrid - LaLiga EA Sports / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Mallorca recupera piezas clave y mira al sistema

En el Mallorca, Jagoba Arrasate celebra el regreso de varios jugadores importantes: Samú Costa vuelve tras su lesión, mientras que Manu Morlanes y Vedat Muriqi regresan después de cumplir sanción por sus expulsiones ante el Barça. La nota negativa la ponen Pablo Maffeo y Cyle Larin, que siguen fuera a la espera de resolver su futuro.

La gran novedad en la convocatoria es Jan Virgili, reciente fichaje desde el Barça Atlètic, que podría tener sus primeros minutos como bermellón en un escenario de máxima exigencia.

Alfonso Díaz, Pablo Ortells, Jan Virgili y Andy Kohlberg, tras la firma del acuerdo. / RCD Mallorca

Arrasate, además, valora cambios tácticos: el técnico estudia si mantener su habitual defensa de cuatro o apostar por un sistema de tres centrales para reforzar la zaga en el Bernabéu.

ALINEACIONES PROBABLES DEL REAL MADRID - MALLORCA

Real Madrid: Thibaut Courtois; Carvajal, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Fede Valverde, Arda Güler; Mastantuono, Vinicius Jr., Kylian Mbappé.

Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume, Valjent, Raillo, Mojica; Omar Mascarell, Morlanes, Darder, Pablo Torre; Asano, Muriqi.