Real Madrid - Mallorca: alineaciones probables del partido de LaLiga EA Sports

El Real Madrid recibe este miércoles al Mallorca en un tramo final de Liga sin apenas presión clasificatoria. Tras la derrota en el Clásico frente al Barcelona (4-3), el equipo de Carlo Ancelotti se quedó a siete puntos del liderato con solo nueve por jugarse. La Liga parece ya decidida y la eliminación en cuartos de Champions ante el Arsenal dejó temporada blanca sin títulos importantes.

Aun así, el curso no está completamente cerrado. Al Madrid aún le restan dos partidos más de LaLiga y tiene en el horizonte el Mundial de Clubes de 2025, al que acudirá como uno de los doce representantes europeos. Allí, con Xabi Alonso ya a los mandos, tendrá la oportunidad de arreglar una temporada en la que los grandes trofeos se han escapado.

De cara al choque ante el Mallorca, los merengues presentarán un once muy condicionado por las bajas. Vinicius ha sido el último jugador en sumarse a esta larga lista tras sufrir un esguince de tobillo en el Clásico y será sustutido por Endrick en el once. Mbappé y Bellingham serán titulares y Guler o Brahim ocuparán el puesto de Rodrygo por derecha. El brasileño lleva más de 200 minutos sin jugar en liga por un supuesto proceso febril del que no pudo recuperarse bien y la mañana del martes Ancelotti confirmó que sufrió un nuevo contratiempo, ahora muscular.

El Mallorca no renuncia a Europa

Con la permanencia asegurada, el Mallorca se presenta al Santiago Bernabéu con el objetivo de pelear por algo más. Noveno con 47 puntos, empatado con el Rayo Vallecano y a solo dos del Celta, los de Jagoba Arrasate tienen opciones reales de clasificarse para la Conference League siempre y cuando firmen un buen final de temporada.

El equipo balear llega en un momento de forma un tanto irregular, pero su sólido juego defensivo puede poner en problemas al Madrid como ya demostró en la primera jornada de LaLiga, cuando los merengues no pasaron del empate a uno en Son Moix.

ALINEACIONES PROBABLES REAL MADRID - MALLORCA

Real Madrid: Courtois; Fran, Jacobo, Asencio, Valverde; Ceballos, Modric, Bellingham; Mbappé, Endrick y Güler

Mallorca: Román; Mojica, Copete, Raíllo, Valjent, Maffeo; Samú, Mascarell, Darder, Asano; Larin