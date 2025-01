Real Madrid - Mallorca: alineaciones probables de la semifinal de la Supercopa de España 2025

El Real Madrid se verá las caras este jueves 9 de enero ante el Mallorca en las semifinales de la Supercopa de España. El encuentro se disputará a las 20.00 horas (hora peninsular) en el estadio King Abdullah, situado en Yeda (Arabia Saudita). Los blancos tendrán la oportunidad de llevar a sus vitrinas el tercer título del curso tras hacerse con la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental.

El conjunto madrileño no ha podido empezar el año de mejor manera. El pasado 3 de enero se impuso al Valencia en Mestalla gracias a una remontada en los últimos compases del partido con los goles de Luka Modric y Jude Bellingham. Este triunfo le valió para hacerse con el liderato de la competición doméstica tras varios pinchazos del FC Barcelona. Tres días después derrotó a la Deportiva Minera por 0-5, demostrando su gran momento de forma.

Así pues, los blancos llegan a la Supercopa de España con la moral por las nubes y con ganas de conseguir un nuevo título para seguir engordando su palmarés. Primero deberán superar al Mallorca de Jagoba Arrasate y, si ganan, en la final se enfrentarán al ganador del duelo entre el Barça y el Athletic Club.

Un once de gala para ganar el título

Carlo Ancelotti dispondrá en el campo una alineación que le permita asegurar el pase a la final de la competición. En defensa no se esperan grandes sorpresas. Rüdiger y Tchouaméni conformarán el eje de la zaga y en los laterales estarán Lucas Vázquez y Mendy.

Donde sí hay más dudas es en el centro del campo. Fede Valverde y Jude Bellingham son fijos en el once del técnico italiano. Después de un largo período de sequía goleadora en el inicio de la temporada, el inglés ha recuperado el olfato de gol y está siendo decisivo para el equipo. La incógnita en la medular está en la titulariudad de Ceballos o Camavinga, aunque el francés parte con ventaja.

En la delantera, Rodrygo y Mbappé acompañarán a Vinicius, que finalmente solo ha sido sancionado con dos partidos por su expulsión en el partido ante el Valencia gracias a una benévola redacción de acta por parte de Soto Grado. Las únicas bajas en el conjunto blanco son Militao, Carvajal y Vallejo. David Alaba ha entrado en la convocatoria, aunque no está previsto que tenga minutos, sino que la intención es que siga entrenando junto a sus compañeros en Arabia.

El Mallorca quiere dar la sorpresa

El equipo balear llega a esta semifinal de la Supercopa de España tras lograr llegar a la final de la Copa del Rey en el anterior curso bajo las órdenes de Aguirre. No obstante, el equipo ahora dirigido por Jagoba Arrasate está siendo la revelación de la temporada en LaLiga. Actualmente, se sitúa en la sexta posición de la competición doméstica y quiere dar la sorpresa ante el Real Madrid. Pese a ello, el conjunto mallorquinista no pasa por su mejor momento después de caer eliminado inesperadamente en la Copa del Rey ante el Pontevedra por 3-0. La duda en el once de Arrasate está en el eje de la defensa, en el que Copete y Raíllo pugnan por un puesto.

ALINEACIONES PROBABLES DEL REAL MADRID - MALLORCA

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Tchouameni, Mendy; Valverde, Camavinga, Bellingham: Rodrygo, Mbappé y Vinicius.

Mallorca: Greif; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Antonio Sánchez, Morlanes, Mascarell, Darder; Muriqi y Larin.