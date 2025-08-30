En Directo
REAL MADRID
Real Madrid - Mallorca: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga
Te contamos en vivo el partido entre el Real Madrid y el Mallorca correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26
Los antecedentes
Los últimos partidos entre el Real Madrid y el Mallorca se han saldado con resultados muy faborables a los blancos. La última vez que los baleares lograron puntuar en el Bernabéu fue en la temporada 2008/09, cuando ganaron 1-3 con goles de Arango, Cléber Santana y Alhassane Keita.
El Santiago Bernabéu ya está preparado para el partido de esta noche.
Si Vinicius vuelve a la titularidad, el perjudicado podría ser Rodrygo. Xabi Alonso ve a los dos brasileños jugando por la izquierda. Un planteamiento distinto al de Ancelotti, que creía que el ex de Flamengo era indiscutible en su posición. Mientras tanto, Rodrygo ha puesto este mensaje en sus redes sociales:
Las dinámicas
El Madrid llega al partido con dos triunfos en sus dos primeros partidos de Liga y no sabe lo que es perder desde el Clásico del pasado 11 de mayo. Todo lo contrario que el Mallorca, que no gana desde el pasado 10 de mayo (ante el Valladolid) y que apenas ha logrado un punto en dos jornadas esta temporada.
¿Vinicius titular?
El brasileño fue suplente en el último encuentro del Madrid. No obstante, todo apunta a que volverá a entrar en el once inicial, acompañando en ataque a Kylian Mbappé y un tercer integrante, que podría ser Franco Mastantuono.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del partido entre el Real Madrid y el Mallorca! Aquí te contaremos en vivo todo lo que suceda en el encuentro de la tercera jornada de LaLiga, que se disputará en el Santiago Bernabéu.