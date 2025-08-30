Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Directo

REAL MADRID

Real Madrid - Mallorca: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga

Te contamos en vivo el partido entre el Real Madrid y el Mallorca correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26

Mastantuono y Mbappé, en el Real Madrid - Osasuna.

Mastantuono y Mbappé, en el Real Madrid - Osasuna. / Mariscal / EFE

Christian Blasco

Christian Blasco

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas