Real Madrid - Málaga: El Madrid va a por el pleno de agosto

El Real Madrid quiere cerrar el mes de agosto con un pleno de victorias para arrancar de la mejor manera posible la Liga 2026-27. Los blancos no han fallado en sus dos primeros compromisos del campeonato, ni en su visita al RCDE Stadium ni en el estreno ante su afición en el Santiago Bernabéu ante la Real Sociedad. Ahora, los de José Mourinho volverán a vestirse de corto en casa para recibir al Málaga en la tercera jornada (17:00 horas), con el objetivo de sumar otros tres puntos y mantenerse en lo más alto de la clasificación.

El conjunto merengue llega a la cita después de haber dejado mejores sensaciones en el último encuentro. El triunfo ante el Espanyol fue más trabajado, pero la goleada ante la Real Sociedad (4-1) sirvió para mostrar una versión mucho más convincente. El equipo de Mourinho quiere seguir creciendo con el paso de las jornadas y, sobre todo, cerrar con victorias estos primeros duelos. Para ello, deberá superar a un Málaga que vuelve a visitar uno de los escenarios más complicados de Primera División.

Duelo inédito desde el 2017

El enfrentamiento entre Real Madrid y Málaga es un clásico del fútbol español que, sin embargo, lleva varios años sin repetirse. Andaluces y madridistas no se enfrentan en el Bernabéu desde 2017, cuando los blancos ganaron 3-2. Desde entonces, el Málaga ha tenido que recorrer un largo camino de regreso a la máxima categoría hasta volver a encontrarse con uno de los grandes del campeonato.

Karim Benzema anota el primer tanto ante el Málaga / Agencias

Y los antecedentes no invitan precisamente al optimismo visitante. El Málaga nunca ha conseguido ganar en el Santiago Bernabéu y tampoco sabe lo que es puntuar allí desde 2015, cuando logró arrancar un empate (0-0). El conjunto andaluz ha visitado en 18 ocasiones el feudo madridista, pero siempre se ha marchado sin conseguir la victoria y solo ha sacado tres empates.

De hecho, el balance histórico reciente refleja todavía más la dificultad del reto. El Málaga únicamente ha conseguido derrotar una vez al Real Madrid. Fue en 2012, en La Rosaleda, en un partido que terminó con un sorprendente 3-2 para los locales.

Ahora, ocho años después de su último duelo, el Málaga regresa al Bernabéu con la intención de cambiar la historia. Los andaluces afrontan el encuentro después de un empate y una derrota en sus dos primeras jornadas, por lo que todavía buscan su primera victoria desde su regreso a Primera. Puntuar en Madrid supondría, además de un importante golpe anímico, uno de los mejores resultados posibles para comenzar su nueva aventura en la élite.

Lucha por el liderato

El Real Madrid también tendrá un aliciente añadido: seguir peleando por el liderato de LaLiga. Después de dos jornadas, únicamente dos equipos han conseguido ganar todos sus partidos: el Barça y el propio Madrid. El conjunto azulgrana llega con el mejor balance goleador, con un +7, mientras que los blancos presentan un +4. El Sevilla también tiene seis puntos, pero cayeron ante el Atlético de Madrid. En cambio, tanto azulgranas como merengues deben jugar la tercera jornada.

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Por tanto, los de Mourinho necesitan volver a ganar para intentar tocar por primera vez la punta de la clasificación. A pesar de que a estas alturas solo es algo simbólico, un liderato podría ser un golpe de moral para los blancos. Eso sí, necesitarán muchos goles para superar la diferencia que tiene el Barça si los culés ganan ante el Rayo Vallecano.