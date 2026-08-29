REAL MADRID
Real Madrid - Málaga: horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports por TV y en directo
A qué hora es el partido entre el Real Madrid y el Málaga de LaLiga y en qué canal ver por TV
El Real Madrid busca mantener su pleno de victorias. El conjunto blanco recibe al Málaga CF este domingo 30 de agosto en el Santiago Bernabéu, en un encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports. Los de José Mourinho llegan lanzados después de imponerse al Espanyol en su debut y golear a la Real Sociedad (4-1) en el primer partido de la temporada en Chamartín.
El conjunto madridista afronta así una nueva oportunidad para consolidar las buenas sensaciones de este inicio de campeonato. Mourinho ha conseguido dos victorias en sus dos primeros encuentros y ahora buscará cerrar el primer tramo de la temporada antes de cerrar el mes de agosto.
Enfrente estará un Málaga recién ascendido a Primera División después de ocho años, que todavía busca su primera victoria del curso. El conjunto andaluz perdió ante el Atlético de Madrid en su estreno (2-0) y empató posteriormente contra el Deportivo (1-1), en un encuentro en el que Chupe marcó el primer gol del equipo malaguista tras su regreso a la máxima categoría.
El duelo supondrá además una nueva prueba para el equipo de Juanfran Funes, que no quiere acudir al Bernabéu con la intención de simplemente resistir. El técnico malaguista aseguró en la previa que su equipo no saldrá pensando en el empate y destacó el partido como un gran reto y un estímulo para sus futbolistas.
El horario del Real Madrid - Málaga
El partido entre el Real Madrid y el Málaga se disputará este domingo 30 de agosto a partir de las 17:00 horas en el Santiago Bernabéu.
Dónde ver el Real Madrid - Málaga por TV y online
El encuentro de la tercera jornada de LaLiga EA Sports entre los blancos y los andaluces será emitido por Movistar Plus+ a través de los canales M7, M54 (M+ LaLiga), M440 (M+ LaLiga HDR), por LaLiga TV Bar y por Orange Fútbol 1.
En SPORT, ofreceremos todo lo que suceda en el partido entre el Real Madrid y el Málaga, antes, durante y después de partido, también con las reacciones y declaraciones de los protagonistas.
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