Real Madrid - Málaga, en directo: partido de LaLiga EA Sports, en vivo

Lucha por el liderato

El Real Madrid también tendrá un aliciente añadido: seguir peleando por el liderato de LaLiga. Después de dos jornadas, únicamente dos equipos han conseguido ganar todos sus partidos: el Barça y el propio Madrid. El conjunto azulgrana llega con el mejor balance goleador, con un +7, mientras que los blancos presentan un +4. El Sevilla también tiene seis puntos, pero cayeron ante el Atlético de Madrid. En cambio, tanto azulgranas como merengues deben jugar la tercera jornada.