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Real Madrid - Málaga, en directo: partido de LaLiga EA Sports, en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre Real Madrid y Málaga (17.00h; M+LaLiga) en el Bernabéu

Kylian Mbappé celebra un gol con el Madrid

Kylian Mbappé celebra un gol con el Madrid / EFE

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