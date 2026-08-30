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Real Madrid - Málaga, en directo: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido entre Real Madrid y Málaga (17.00h; M+LaLiga) en el Bernabéu
Lucha por el liderato
El Real Madrid también tendrá un aliciente añadido: seguir peleando por el liderato de LaLiga. Después de dos jornadas, únicamente dos equipos han conseguido ganar todos sus partidos: el Barça y el propio Madrid. El conjunto azulgrana llega con el mejor balance goleador, con un +7, mientras que los blancos presentan un +4. El Sevilla también tiene seis puntos, pero cayeron ante el Atlético de Madrid. En cambio, tanto azulgranas como merengues deben jugar la tercera jornada.
Cómo llega el Málaga
El Málaga regresa al Bernabéu con la intención de cambiar la historia. Los andaluces afrontan el encuentro después de un empate y una derrota en sus dos primeras jornadas, por lo que todavía buscan su primera victoria desde su regreso a Primera. Puntuar en Madrid supondría, además de un importante golpe anímico, uno de los mejores resultados posibles para comenzar su nueva aventura en la élite.
Once oficial
¡Este es el XI de Mourinho para recibir al Málaga!
Courtois; Trent, Rüdiger, Huijsen, Cucurella; Camavinga, Valverde, Bellingham; Brahim, Vini y Mbappé
Duelo inédito desde 2017
El enfrentamiento entre Real Madrid y Málaga es un clásico del fútbol español que, sin embargo, lleva varios años sin repetirse. Andaluces y madridistas no se enfrentan en el Bernabéu desde 2017, cuando los blancos ganaron 3-2. Desde entonces, el Málaga ha tenido que recorrer un largo camino de regreso a la máxima categoría hasta volver a encontrarse con uno de los grandes del campeonato.
Pleno de victorias
El Real Madrid quiere cerrar el mes de agosto con un pleno de victorias para arrancar de la mejor manera posible la Liga 2026-27. Los blancos no han fallado en sus dos primeros compromisos del campeonato, ni en su visita al RCDE Stadium ni en el estreno ante su afición en el Santiago Bernabéu ante la Real Sociedad
¡Buenas tardes y bienvenidos a la narración del Real Madrid - Málaga de la jornada 3 de LaLiga EA Sports desde el Bernabéu! Los de Mourinho, a por el tres de tres en este inicio de curso
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