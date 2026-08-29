Real Madrid - Málaga: alineaciones probables de la jornada 3 de LaLiga EA Sports

El Real Madrid disputará su segundo encuentro consecutivo en el Santiago Bernabéu tras superar con solvencia a la Real Sociedad (4-1). Los blancos buscan terminar el mes de agosto con un pleno de victorias para arrancar de la mejor manera esta nueva temporada. Delante tendrán a un recién ascendido, el Málaga. Los andaluces buscan su primera victoria del campeonato tras perder la primera jornada ante el Atlético de Madrid y empatar ante el Deportivo de la Coruña.

José Mourinho seguirá sin poder contar con los mismos siete lesionados del inicio de la temporada: Asencio, Militao, Endrick, Mendy, Pitarch, Rodrygo y Tchouaméni. Los más cercanos a volver a jugar son Tchouaméni, Asencio y Pitarch, aunque siguen entrenando en solitario en Valdebebas esperando su momento. Los otros cuatro deberán estar aún unas semanas o incluso meses para poder volver a jugar con la camiseta blanca.

Los jugadores del Málaga CF agradecen el apoyo a la afición malaguista. / Gregorio Marrero

Aunque los blancos no son los únicos con bajas para el encuentro de este domingo. Juan Funes tendrá hasta cinco bajas para visitar el Bernabéu: Calero, Diarra, Murillo, Niño y Ochoa. Los andaluces no tienen muchas dudas en su once, aunque el entrenador malaguista tendrá que decidir entre Joaquín y Juan Cruz en la banda izquierda.

El encuentro servirá también para comprobar si el equipo de José Mourinho mantiene las buenas sensaciones mostradas en sus dos primeros partidos y consigue llegar al parón con un pleno que le permita reforzar su confianza. Enfrente, el Málaga afronta uno de los partidos más exigentes de la temporada y buscará dar la sorpresa en un Bernabéu que volverá a presentar un gran ambiente. Los blancos parten como claros favoritos, pero los andaluces llegan sin nada que perder y con la ilusión de volver a competir en un escenario histórico del fútbol español.

Alineaciones probables del Real Madrid-Málaga

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bernardo Silva; Diomande, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

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Málaga: Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Merino, Dotor, Lorenzo; Larrubia, Chupete y Joaquín.