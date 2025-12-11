Solo el Real Madrid de Lopetegui tiene una peor racha que el de Xabi Alonso

El Real Madrid está inmerso en una de las peores rachas de resultados de su historia reciente. El conjunto de Xabi Alonso suma dos victorias en los últimos ocho partidos, incluidas tres derrotas ante Liverpool, Celta y la más reciente, contra el Manchester City. Estos números, que lo han puesto al borde de la destitución, recuerdan a los de etapas convulsas con Lopetegui o Juande Ramos en el banquillo.

El club blanco ha optado por dar más margen al tolosarra, aunque sus registros no invitan al optimismo, pues solo el guipuzcoano cosechó una racha peor antes de ser cesado el 29 de octubre de 2018, con el equipo noveno en LaLiga. Lopetegui solo sumó dos triunfos en sus últimos ocho encuentros en el Real Madrid, incluidos cinco tropiezos contra Sevilla (3-0), CSKA de Moscú (1-0), Deportivo Alavés (1-0), Levante (1-2) y FC Barcelona (5-1).

A la altura de Xabi Alonso a nivel de puntuación se encuentra Juande Ramos, que acumuló tres victorias y cinco derrotas en sus últimos ocho partidos al frente del banquillo blanco. El técnico andaluz, que fue destituido al finalizar la temporada 2008-09, acumuló cinco derrotas consecutivas contra FC Barcelona (2-6), Valencia (3-0), Villarreal (3-2), Mallorca (1-3) y Osasuna (2-1).

Solari o Rafa Benítez, con mejor racha que Xabi Alonso

Con mejores registros que el tolosarra se sitúan Solari, Schuster y Rafa Benítez, con los que el club no tuvo tanta paciencia, pues fueron cesados en mitad del curso. El técnico argentino, que cosechó cuatro victorias en sus últimos ocho compromisos, perdió el cargo tras caer en la vuelta de las semifinales de Copa del Rey contra el Barça (0-3) y en los octavos de final de la Champions frente al Ajax (1-4). Asimismo, también tropezó dos veces en liga justo antes de ser destituido, contra el Girona (1-2) y, de nuevo, contra los azulgranas por 0-1.

Por su parte, Schuster, cesado el 9 de diciembre de 2008, ganó cuatro partidos y perdió otros tantos, contra la Juventus (0-2), Real Valladolid (1-0), Getafe (3-1) y Sevilla (3-4), mientras que Benítez sumó cinco triunfos antes de caer. Su racha en los últimos ocho encuentros dista de las de sus homónimos en el banquillo, pues incluso venció por 8-0 al Malmö y por 10-2 al Rayo Vallecano. No obstante, la derrota contra el Villarreal en liga y la recordada eliminación copera contra el Cádiz por la alineación indebida de Cheryshev le costaron el puesto.

En los últimos 15 años también fueron destituidos del Real Madrid Carlo Ancelotti en su primera etapa, José Mourinho en 2013 y Manuel Pellegrini en 2010, todos ellos al finalizar el curso. Sin embargo, sus rachas en los últimos ocho partidos no acabaron con su trayectoria en el banquillo blanco, sino que a los tres les condenó no levantar ningún título al término de la temporada.