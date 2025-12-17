El Real Madrid se lleva a Mbappé a Talavera

El Real Madrid ha hecho pública la convocatoria para el partido de este miércoles correspondiente a los 1/16 de final de la Copa del Rey en Talavera de la Reina. Una lista en la que hay pocos descansos ya que Xabi Alonso no se puede permitir el lujo de jugar con fuego ante un rival de Primera Federación.

La mejor muestra de que el tolosarra no se fía en absoluto de su rival es la presencia de Kylian Mbappé, pese a las molestias que arrastraba, en una delantera en la que solo falta Brahim por encontrarse con la selección de Marruecos por la disputa de la Copa de África.

El descanso llegará en la portería con Courtois, que se queda en Madrid junto a Rüdiger y Fede Valverde. Alonso situará a Lunin bajo palos y a los otros dos futbolistas no los quiere cargar de más minutos. Por su parte, Asencio no se desplaza por estar atravesando por un proceso febril.

El Castilla ayuda a completar la convocatoria y uno de los jugadores de la fábrica, David Jiménez, podría debutar como lateral derecho.

El Real Madrid disputa en Talavera el penúltimo partido del año, antes de terminar el 2025 este sábado frente al Sevilla en el Bernabéu con un Xabi Alonso que sigue igual de cuesiontado, pese a su sufrida victoria ante el Alavés en la última jornada de Liga.

Convocatoria

Porteros: Lunin, Fran González, Javi Navarro

Defensas: Carreras, Fran Garcia, Huijsen, David Jiménez, Joan Martínez, Valdepeñas

Centrocampistas: Bellingham, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Cestero, Thiago

Delanteros: Vinicisu, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Mastantuono