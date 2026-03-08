El Real Madrid llega bajo mínimos y sin pólvora al duelo contra el City

El Real Madrid afrontará con lo justo el primer asalto de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Manchester City. El equipo blanco llega al duelo del miércoles marcado por una larga lista de bajas y con muchas dudas en su frente ofensivo, un escenario que condiciona la preparación del partido en el Santiago Bernabéu.

La situación de la plantilla ya quedó reflejada el pasado viernes en el desplazamiento liguero frente al RC Celta de Vigo, cuando el conjunto madridista viajó únicamente con 14 jugadores del primer equipo, una imagen poco habitual que evidencia los problemas físicos que arrastra el vestuario en este tramo de la temporada.

De cara al enfrentamiento contra el City, el técnico Álvaro Arbeloa cuenta con cinco bajas confirmadas y el asterisco de Mbappé. No estarán disponibles Jude Bellingham, David Alaba, Éder Militão, Dani Ceballos y Rodrygo, mientras que el francés, que completó en París su última sesión de recuperación antes de volar a Madrid y reincorporarse el lunes al trabajo en la ciudad deportiva de Valdebebas, lo tiene casi imposible para llegar.

Los recuperados

En medio de este panorama, el cuerpo técnico recupera a dos futbolistas que pueden ofrecer alternativas. Franco Mastantuono vuelve a estar disponible tras su sanción en LaLiga y también reaparece Eduardo Camavinga, aunque el centrocampista francés sigue arrastrando molestias bucales que han condicionado su preparación en los últimos días.

Por su parte, Carreras, que fue baja por sanción en Balaídos, arrastra un fuerte golpe en el gemelo izquierdo sufrido el pasado lunes ante el Getafe. Este domingo se mantuvo al margen del grupo, pero ya realizó una parte de su recuperación sobre el césped. Protagoniza una buena evolución y el lunes podrá reincorporarse al trabajo junto a sus compañeros, para estar a disposición de Arbeloa en la convocatoria y para el equipo titular si lo estima oportuno.

En la última sesión de este domingo, también se ausentó el defensa alemán Antonio Rüdiger, que jugó en Vigo con molestias musculares y aumentó el tiempo de recuperación antes de sumarse al grupo en la sesión del lunes. El central, aunque no al 100%, no debería tener problemas para ser titular ante el City.

Problemas en ataque

Más allá de las bajas y los tocados, el principal problema para el Madrid aparece en ataque. La Champions exige pegada, un punto fuerte de los blancos históricamente, y desequilibrio en los metros finales, pero Arbeloa apenas cuenta con alternativas ofensivas. Con Rodrygo fuera de combate, Bellingham también ausente y la más que probable baja de Mbappé, el peso del gol recae prácticamente en Vinícius Júnior.

Detrás del brasileño, con cuatro goles en Liga en el último mes de competición y dos goles en la eliminatoria de play-off ante el Benfica, deberían aparecer jugadores llamados a dar un paso adelante como Brahim Díaz, Arda Güler o el propio Mastantuono, además de Gonzalo García. Sin embargo, ninguno ha logrado consolidarse como una alternativa constante esta temporada de cara al gol. Arbeloa deberá encontrar soluciones si quiere hacer daño al City en el Bernabéu.