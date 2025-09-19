¿Por qué el Madrid tiene más del doble de límite salarial que el Barça?

La temporada pasada, el Barça dominó ampliamente al Real Madrid en los duelos directos que tuvieron. Lo hizo, a pesar de una brecha salarial y de configuración de plantilla que, a priori, convertía al club blanco en favorito para reeditar el título. Incluso después de que los de Flick se hayan coronado campeones, las diferencias en el tope de gasto han aumentado tras la última revisión. En concreto, el Madrid tiene el doble (761) que el Barça (351). ¿Por qué existe tal diferencia entre ambos contendientes?

Más de 1.000 millones de ingresos

Aunque lleva desde 2013 activo, nunca está de más recordar lo que es el Límite de coste de plantilla deportiva (LCPD), que, con el paso de las temporadas, ha ido incorporando actualizaciones para adaptarse a la realidad de los clubes. Véase, por ejemplo, las inscripciones congeladas y otro tipo de flexibilizaciones. Dentro del techo de gasto están los sueldos brutos de jugadores, entrenadores y cuerpo técnico; además de amortizaciones de fichajes, primas, variables o el coste de las secciones deportivas profesionales (una de las causas por las que el Barça tiene que hacer equilibrios).

Los palcos VIP del Camp Nou, 'causa efecto' de la reducción del límite salarial del Barça / EFE

La amplia diferencia entre los dos equipos viene propiciada por las prácticas financieras de una y otra entidad. El Madrid ha mostrado capacidad para generar ingresos ordinarios, relacionados con derechos de televisión, 'ticketing', 'merchandising' o patrocinios, a la vez que tenido un ratio de deuda bajo o ínfimo. De acuerdo con el informe de referencia Football Benchmark, el conjunto blanco es líder financiero tras haber sido capaz de generar 1.000 millones de euros en ingresos operativos.

Una parte importante, gracias a los días de partido, con 251 millones recaudados en esta partida. Curiosamente, ha sido la construcción del campo madridista lo que ha obligado a hacer un mayor esfuerzo inversor: más de 1.300 millones que superan con creces lo estipulado inicialmente. De acuerdo con los datos del informe Football Money League elaborado por Deloitte, el Barça fue sexto en facturación en la 2023/2024, en la que el Real Madrid superó los 1.000 millones generados.

La explotación del día de partido es clave

Los azulgranas se quedaron en 760 y fue debido a una situación que explica, según LaLiga, la drástica reducción del límite del equipo de Flick. El Barça perdió 63 millones en ingresos por día de partido, ante la necesidad de jugar en Estadi Olímpic Lluís Companys, en Montjuïc, debido a las obras de remodelación del Camp Nou. Cuando las obras del nuevo coliseo barcelonista están finalizadas, el Barça recuperará, mediante Palcos VIP y la actividad diaria del inmueble, los 100 millones que han hecho todavía más notable la diferencia salarial con el Real Madrid.

Esta situación financiera más favorable ha permitido al club blanco aumentar su valor de marca. Aunque aquí entre en juego un valor inmaterial, cada vez más, en la industria del deporte, está asociado al marketing. Por eso el fichaje de Mbappé, más allá de lo deportivo, que en su primera temporada no se tradujo en títulos, fue un éxito en el impacto de marca. El Madrid fue el primer club capaz de superar una valoración de 6.000 millones de euros (logró 6.278 millones, un aumento del 23%), por delante del Manchester City y del United, que, pese a su desastroso presente deportivo, sigue teniendo un gran patrimonio en un aspecto clave en la industria deportiva: el 'branding'.

El último mercado inversor del Madrid

De hecho, es el único capaz de colarse entre los números que manejan el Real Madrid y el FC Barcelona en redes sociales. Un duopolio que se disputa el liderazgo comunicativo en Instagram, X o TikTok. De acuerdo con un estudio del Observatorio de Redes Sociales y Deporte de la Universidad de Salamanca, se estima que la comunidad blanca está cifrada en más de 473 millones en todas las plataformas, mientras que el Barça roza los 430.

Otro factor diferencial que los azulgranas quieren reducir con el 'fenómeno Lamine Yamal' y otras activaciones. Con todo, a corto plazo, el Real Madrid, pese a la manida frase de Valdano, "el Real Madrid no paga con dinero, paga con gloria", su salud financiera le permite, y seguirá haciéndolo, pagar más. Algo que ha demostrado este verano, en el que ha invertido, con un balance de -165,50 millones, el quinto más desfavorable en la balanza mundial de pagos.

Solo superado por cuatro equipos de la Premier (Arsenal, Liverpool, Manchester United y Tottenham), una competición que Tebas considera "dopada" financieramente y frente a la que pone ejemplos como el del Barça, "que han tirado de su cantera". Una cantera que ha permitido al Real Madrid ganar flujo de caja, tanto con traspasos como guardándose opciones de compra o tanteo. Otra fórmula para agrandar el patrimonio y, en consecuencia, el límite salarial, donde se premia la regularidad de cada ejercicio, algo que ha beneficiado en los últimos tiempos al equipo madridista.