El Real Madrid lidera Europa y es el club que más ingresa en un fútbol cada vez más desigual

El fútbol europeo atraviesa el mejor momento económico de su historia. La UEFA, tras cerrar el último ejercicio, ha publicado su informe comparativo sobre la salud financiera de los clubes y las grandes ligas, confirmando cifras récord y una transformación profunda del modelo de negocio. El documento deja varias conclusiones contundentes: el golpe sobre la mesa del Real Madrid como club que más ingresa en Europa, la hegemonía incuestionable de la Premier League y el retroceso preocupante del fútbol español, con la LaLiga ya superada por la Bundesliga en volumen de ingresos.

En términos globales, el fútbol continental sigue expandiéndose y los beneficios totales alcanzan los 30.000 millones de euros, frente a los 28.500 millones del año anterior, lo que confirma un crecimiento sostenido. Sin embargo, ese crecimiento sigue sin distribuirse de forma homogénea y las diferencias entre ligas son cada vez más pronunciadas.

EL REAL MADRID EN LA CIMA DEL RANKING

En lo alto del todo, aparece el Real Madrid, que se consolida como la entidad con mayores ingresos del continente. Ningún gigante inglés ha conseguido arrebatarle el trono económico al Rey de Europa. Las cifras reflejan una superioridad contundente: el club blanco duplica los ingresos del décimo clasificado, el Chelsea FC, y cuadruplica los del vigésimo primero, el Crystal Palace FC. Entre los 25 clubes más poderosos del continente suman 14.000 millones de euros, prácticamente la mitad de todo lo que genera el fútbol europeo, una muestra clara de cómo la élite concentra cada vez más recursos y donde el Madrid ocupa el lugar más alto.

Si a nivel de club el dominio es blanco, en el plano colectivo la Premier League sigue marcando la pauta. El campeonato inglés se mantiene firme como la liga con más ingresos del mundo y amplía la brecha con sus competidores. El dato más revelador es la media de ingresos por club: un equipo inglés percibe alrededor de 265 millones de euros anuales, mientras que en España la cifra apenas alcanza los 77 millones. La diferencia es abismal: 190 millones más por temporada para cada entidad de la Premier. Esa ventaja estructural tiene un impacto directo en salarios, inversión en infraestructuras, fichajes y competitividad internacional.

DATO ATERRADOR PARA EL FÚTBOL ESPAÑOL

El ranking de ligas confirma la tendencia. La Premier continúa inalcanzable en lo más alto, pero la gran novedad es el ascenso de la Bundesliga al segundo puesto, desplazando a LaLiga, que pierde así una posición estratégica en el tablero económico europeo. Completan el top cinco la Serie A y la Ligue 1. Para el fútbol español, el descenso no es simbólico, sino estructural, ya que refleja una pérdida de peso frente a competidores directos en un contexto de creciente globalización.

El balance final dibuja un escenario claro: el Real Madrid lidera con autoridad financiera en Europa; la Premier League se consolida como una superpotencia colectiva con una ventaja económica casi inalcanzable; y LaLiga atraviesa un momento delicado, hasta el punto de haber sido superada por Alemania en ingresos globales. El fútbol europeo crece como nunca, pero lo hace a distintas velocidades, y en esa carrera la distancia entre Inglaterra y España es cada vez mayor.