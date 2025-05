El Real Madrid ya tiene a su líder, pero hay preguntas por resolver

El Real Madrid ya tiene nuevo técnico. Una vez finalizada LaLiga y consumada la despedida de Carlo Ancelotti en el Santiago Bernabéu, el siguiente paso estaba claro y llegó este domingo mediante un comunicado oficial.

Xabi Alonso llega al conjunto blanco para hacerse cargo del equipo las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2028. Tras una etapa histórica en el Bayer Leverkusen que le ha catapultado hasta la élite de los mejores técnicos de Europa, el exfutbolista da un paso más en su carrera, probablemente el más importante, para dirigir a todo un transatlántico como es el Real Madrid.

Con la plena confianza de Florentino Pérez y la idea de hacer resurgir un proyecto que se ha venido abajo en la última temporada bajo las órdenes de Ancelotti, Xabi Alonso es la esperanza a la que se agarra todo el madridismo para que el equipo vuelva a ganar títulos y plantee pelea a un Barça que llegará al inicio del próximo curso pletórico a todos los niveles. Una situación que parecía impensable hace solo un año, cuando se produjo el fichaje de Mbappé, pero que es totalmente real.

Cambios necesarios

La llegada de Xabi Alonso no será la única. Si algo ha dejado claro el ya ex entrenador del Bayer Leverkusen en las conversaciones con el club es que la plantilla del primer equipo tendrá que reforzarse. La llegada de Huijsen ya es oficial y la de Alexander-Arnold es un hecho a falta del anuncio, aunque todavía hay que aclarar si llegará para el Mundial de Clubes o el Liverpool no cederá ante las peticiones del conjunto madridista.

El lateral izquierdo será, por tanto, el único puesto de la defensa que quede por reforzar, siendo una prioridad para el club. En ese sentido, Álvaro Carreras aparece como el gran favorito para llegar y el Madrid acelerará las negociaciones a lo largo de esta semana, aunque parece complicado que el Benfica acepte un pago inferior a los 50 millones de euros que tiene de cláusula el canterano blanco.

A estos tres refuerzos se le sumará, casi con total seguridad, el de un centrocampista creativo, uno de los grandes debes del equipo esta temporada. A pesar de que hay muchos nombres en la lista, el Madrid debe valorar qué inversión hacer en un puesto clave en el que, además, ha pedido a Toni Kroos y Luka Modric en apenas un año.

Todavía podría llegar una pieza más en el ataque, pero esta probablemente dependa de posibles salidas. Ventas que, si nada cambia a última hora, tendrán que producirse sí o sí. Entre ellas puede encontrarse la de Rodrygo, un jugador que ha tenido protagonismo en las últimas temporadas, pero que ha sumado un curso decepcionante y no termina de deslumbrar como se esperaba hace unos años. Relegado a un segundo plano por Mbappé, Vinicius y Bellingham, el brasileño podría poner rumbo a la Premier League, si bien desde su entorno afirman que el jugador quiere triunfar en el Real Madrid.

El Madrid que viene

El proyecto del equipo de la capital va tomando forma y lo seguirá haciendo alrededor de Xabi Alonso. El tolosarra tendrá mucho trabajo por delante y su primera prueba seria llegará en el Mundial de Clubes, un torneo al que el club da mucha importancia por el dinero que puede aportar a las arcas y la imagen del equipo, especialmente tras un final de curso de lo más decepcionante.

Xabi tratará de recuperar la mejor versión de Vinicius y Bellingham / EFE

El entrenador tendrá muchos retos por delante, pero el Madrid confía plenamente en sus condiciones para sacar lo mejor de un grupo de jugadores que esta temporada ha estado lejos de su nivel. Recuperar a los mejores Bellingham y Vinicius será fundamental para que el conjunto de la capital vuelva a optar a todo y para ello puede que la flexibilidad táctica que ha demostrado Xabi en su corta carrera como técnico apunta a ser crucial.

En este sentido, una de las grandes incógnitas que llega con el nuevo míster es el sistema o los sistemas con los que jugará el Madrid bajo su dirección. La opción de actuar con tres centrales aparece con fuerza viendo el historial de Xabi Alonso, aunque lo que sí parece claro es que el entrenador pedirá un esfuerzo extra a sus atacantes en términos de presión, uno de los motivos por los que el equipo blanco ha sufrido tanto esta temporada. Habrá que ver si consigue que Mbappé se comprometa con esa manera de defender.

El Madrid ya tiene a su nuevo líder y además es el deseado por la afición, pero hay muchas preguntas por resolver y operaciones que irán tomando forma. Se avecina uno de los veranos más decisivos en el equipo madridista en años.