En directo
REAL MADRID
Real Madrid - Levante, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga, en vivo
Sigue en directo hoy en SPORT el partido entre el Real Madrid y el Levante UD correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports 2025/26
Aniversario gris
Por cierto, hoy cumple años el entrenador del Real Madrid: Álvaro Arbeloa. El salmantino disfruta de su primer encuentro en casa como regalo aunque ni el día (lluvia y frío), ni el ambiente acompaña.
Tímidos pitos en el Bernabéu
¡Nervios en la llegada del bus del Real Madrid! No mucha gente ha ido a recibir a los jugadores por el tiempo que hace en la capital, pero se han escuchado pitos y abucheos... día calentito en Madrid
Se confirma el 11 del Levante para intentar asaltar el Bernabéu. Los 'granotas' quieren intentar acercase a la salvación.
Ayer se vieron varias pancartas colgadas de la M-30 en contra de Florentino Pérez que fueron retiradas rápidamente. En SPORT puedes leer la notícia.
El partido del Real Madrid se prevé muy caliente en la grada. Gran parte de los aficionados merengues están muy enfadados con lo que ha sucedido en el club durante el último año y medio. Se esperan grandes pitadas en el Bernabéu.
Mbappé, titular
El delantero francés regresa a escena por la puerta grande. Arbeloa ya dijo que Mbappé estaba mejor de sus problemas en la rodilla y lo confirma con su titularidad. Buenas noticias para un Madrid que lo necesita más que nunca.
¡El once del Real Madrid!
Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Bellingham; Mbappé, Gonzalo, Vinicius
El Madrid, a juicio en el Bernabéu
Tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barça y protagonizar un ridículo histórico en los octavos de la Copa del Rey frente al Albacete, el Real Madrid recibe este sábado al Levante. Álvaro Arbeloa se estrena en el Santiago Bernabéu en un juicio con el Levante de fiscal, que también necesita ganar sus pleitos para la permanencia.
- Hansi Flick, sobre Dro, tras saber que dejará el Barça: 'Es la decepción más grande de mi vida
- Arbeloa lamenta la preparación física de Xabi Alonso: 'Tenemos mucho margen de mejora
- ¡Dro se va del Barça!
- Las razones de Dro para querer irse del Barça
- José Luis Sánchez, muy duro con el Barça pese a la victoria ante el Racing: 'Es un equipo casi vulgar
- La profecía de Flick el 26-N que sigue dando que hablar
- Furor en redes por la narración del gol del Albacete de Juan Carlos Rivero: 'Tarda 6 segundos en narrar el gol
- La 'Ley Wenger' empieza a generar efecto: la Premier da un 'margen' en sus fueras de juego