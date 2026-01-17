Real Madrid - Levante, en directo: alineaciones, horario y dónde ver el partido de LaLiga, en vivo

El Madrid, a juicio en el Bernabéu

Tras perder la final de la Supercopa de España ante el Barça y protagonizar un ridículo histórico en los octavos de la Copa del Rey frente al Albacete, el Real Madrid recibe este sábado al Levante. Álvaro Arbeloa se estrena en el Santiago Bernabéu en un juicio con el Levante de fiscal, que también necesita ganar sus pleitos para la permanencia.