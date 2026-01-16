Real Madrid - Levante: horario y dónde por TV el partido de Liga

El Real Madrid–Levante se vive este sábado 17 de enero en el Santiago Bernabéu como un duelo clave para el conjunto blanco. Después de una eliminación dolorosa en Copa del Rey ante el Albacete, el conjunto merengue llega con la necesidad de reaccionar en Liga y recuperar sensaciones ante un rival que necesita sumar para no quedarse en el pozo.

En la rueda de prensa previa, Álvaro Arbeloa insistió en que asume toda la responsabilidad por la trayectoria del equipo y confía en que su plantilla puede mostrar una versión más dinámica y ofensiva ante Levante, al mismo tiempo que destacó la importancia de la afición en el Bernabéu.

Arbeloa, en rueda de prensa / Real MadridTV

El propio entrenador salmantino confirmó que Mbappé entrará en la convocatoria del equipo y que podrá estar disponible para los blancos tras perderse el duelo de Copa y casi toda la Supercopa de España.

Será un examen para el Real Madrid: recuperar la solidez en casa y responder a las expectativas después de semanas turbulentas, mientras que el Levante buscará perder la menor cantidad de balones posibles y explotar cualquier despiste rival para poner tensión temprana al choque.

¿A qué hora es el Real Madrid - Levante de Liga?

El partido entre Real Madrid y el Levante, correspondiente a la 20ª jornada de la Liga, se disputará en el Bermabéu este sábado, 17 de enero a las 14:00 horas (CET).

¿Dónde ver el Real Madrid - Levante de Liga?