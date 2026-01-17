Lo que no se vio del Real Madrid - Levante: Ancelotti, testigo de la 'performance' de Arbeloa y la guerra civil del Bernabéu

La soberanía de los clubes de fútbol contemporáneos está más discutida que nunca. Decir que pertenecen a sus socios, aunque sigan conservando, como el Barça y el Real Madrid, esa forma societaria, es vivir ajeno a los imperios a los que representan. Sin embargo, las hinchadas siguen siendo el sujeto activo que consume, pero también manifiesta su opinión cuando considera que el rumbo no es el correcto. ¿Es el Bernabéu el mejor representante de una afición con millones de seguidores?

Ancelotti, el primer en advertir los males madridistas

Por lo menos es el único escenario en el que los jugadores se ven las caras con los que deben compartir su misma pasión. De ahí que todo el que estuvo dentro del Bernabéu contra el Levante fue un diputado de un congreso de más de 80.000 almas que dictaron sentencia sobre sus jugadores. Lo hicieron desde antes del inicio de un partido que terminaría con otra pitada, después de aplaudir los goles y el alivio.

Los tres últimos entrenadores del Real Madrid estuvieron representados de algún modo en un encuentro que, desde el club, esperan que sea el principio de algo. La finalidad de ese "algo" la determinarán los resultados, como los que obtuvo, mejor que nadie, un Carlo Ancelotti que presenció desde el Bernabéu un momento que él no llegó a soportar. La capitulación de la pasada temporada se produjo casi en silencio.

Carletto, ahora seleccionador de Brasil, patentó el libro de equilibrios que debe asumir cualquier entrenador del Real Madrid y que no atendió Xabi Alonso. Para el vasco, su idea siempre fue prioritaria para llegar a buen puerto, sin entender que aunque el mensaje oficial sea: "Tienes el mando", en realidad quiere decir, "cuidado con lo que haces". Desde el primer día de su cese de "mutuo acuerdo" ha habido quien le ha responsabilizado de un rumbo que debe enderezar Arbeloa.

La primera pañolada en décadas

El sucesor de su amigo y excompañero tendrá como principal trabajo diseñar un plan de resistencia. El que le permita seguir en el cargo, tanto su funciona el giro deportivo como si este confirma un declive con el que ahora los jugadores cargan directamente. Fue el propio Ancelotti el primero en detectar un problema de actitud en unos futbolistas que venían de ganar una Champions y una Liga. "No es un problema físico, es mental", explicó después de un empate, "que es la antesala de la crisis en el Real Madrid".

DENÍS IGLESIAS

Arbeloa, al que le emparentan con su pasado "mourinhista", quiere ser él mismo. Aunque ese 'yo' vendrá condicionado directamente por quien le ha puesto ahí. Un Florentino Pérez que por primera vez en dos décadas se sintió vulnerable en casa. Por eso ha elegido al mejor escudero que tenía a mano, quien desde su estreno interpreta un papel que le acompañe en los días buenos y malos. Por el momento, solo ha vivido de las segundas: la primera en Albacete y la segunda en su estreno como capitán general en el Bernabéu.

Arbeloa mide cada gesto para una 'performance' con la que tener el apoyo del madridismo más militante. De ahí su completa atención a la cámara de Real Madrid TV en la previa, que captó cómo miraba ensimismado la vitrina de trofeos del Bernabéu. La línea entre la realidad y la interpretación es fina. Pero eso ya corresponde al juicio de cada espectador. Lo primero que se llevó el nuevo entrenador blanco del estadio fue una pitada. Cuando sonó su nombre en el videomarcador, recibió abucheos como el resto.

"Arbeloa, Arbeloa": el primer cántico para su entrenador

La corresponsabilidad por haber caído en Copa y haber suplantado a un Xabi Alonso que se consideró como un sacrificio para un problema que seguía ahí. Después de una surrealista respuesta en la previa al partido en el Levante, cuando dijo que no había dado más instrucciones a sus jugadores frente al Albacete porque no le oían, salió de la cueva que es el banquillo. Bordeó el área técnica durante la media hora hasta que entendió que aquella película era de los jugadores.

Real Madrid TV

En los peores momentos, al borde del descanso, volvió a protegerse mientras se producía una 'guerra civil' en la grada del Bernabéu, desde la que llegó a escuchar cómo se coreaba por primera vez su nombre. Así como existió un consenso sobre la pitada contra los jugadores en su presentación, como reprimenda por la vergüenza de Copa y Supercopa vivida en la distancia, los abucheos durante el partido dividieron al respetable. Los hay que dieron por amortizada la queja y los que no perdonaron ni a Florentino, lo que desembocó en gritos airados entre compañeros de grada.

Una de las tardes más duras que se recuerdan en el Real Madrid reciente terminó con el cierre escénico del primer capítulo de Arbeloa en el Bernabéu. Del "fracaso es parte del camino hacia el éxito" se pasó al "90 minuti en el Bernabéu son molto longo, pero no para protestar a los jugadores" para terminar la 'performance' inicial con "los que pitan a Florentino no son madridistas, a mí no me van a engañar". Un cierre de función para un club dividido donde ni ganar, que es lo más sagrado, terminó por calmar las aguas.