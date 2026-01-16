Real Madrid - Levante: alineaciones probables de la jornada 20 de LaLiga EA Sports

El Real Madrid cierra su semana trágica este sábado a las 14 horas en el Bernabéu contra el Levante, en el partido correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports. Arbeloa debuta como entrenador en el templo blanco, que prepara un recibimiento hostil contra sus jugadores tras la derrota en la Supercopa de España y la catastrófica eliminación en la Copa del Rey.

El conjunto madrileño querrá resarcirse en la competición doméstica para no descolgarse de la pelea por el título. Actualmente, el Real Madrid se encuentra en la segunda plaza con 45 puntos, a cuatro unidades del líder, el FC Barcelona. Sin embargo, la destitución de Xabi Alonso y la posterior promoción de Arbeloa al primer equipo no ha apaciguado los ánimos, sino que ha caldeado todavía más el ambiente, especialmente tras la derrota por 3-2 contra el Albacete, en un duelo donde el salmantino reservó a futbolistas como Bellingham, Tchouaméni o Courtois.

Para el primer partido de la segunda vuelta, Arbeloa tiene las bajas confirmadas de Brahim Díaz, en la Copa África con su selección, la de Militao, en el dique seco hasta marzo, y la de Rodrygo, toda la semana entre algodones. Mbappé, que según 'L'Équipe' todavía no estaba plenamente recuperado de su esguince de rodilla, se ha ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros y el entrenador salmantino ha confirmado su presencia en la convocatoria.

Por otro lado, Rüdiger, también con molestias en la rodilla, Trent y Mendy se mantienen como dudas tras entrenar al margen este viernes. El Levante, por su parte, que suma una victoria y un empate desde la llegada de Luís Castro al banquillo, no podrá contar con Roger Brugué, Pampín, Elguezabal y Víctor García, mientras que se mantienen como incógnitas Arriaga y Matías Moreno.

Camavinga y Valverde, roles invertidos

Arbeloa optará por dar entrada a Courtois en detrimento de Lunin, que dejó muchas dudas en su participación copera. En el lateral izquierdo, Carreras volverá al once tras ser otro de los descartes para el encuentro en el Carlos Belmonte, mientras que en el flanco derecho Camavinga, que ya actuó en el lateral contra el Albacete, ocupará ese puesto. En la pareja de centrales, Huijsen y Asencio repetirán por tercer partido consecutivo ante la plaga de lesiones.

En el doble pivote, Tchouaméni también volverá tras su descanso intersemanal, mientras que Valverde jugará de nuevo en el centro del campo después de actuar en el carril los últimos meses con Xabi Alonso. En la mediapunta, retornará al once Bellingham, con Vinicius indiscutible en el lado izquierdo. Por el otro lado, Mastantuono, pese a su bajo estado de forma, aprovechará las ausencias de Rodrygo y Brahim para actuar de extremo derecho, mientras que en la delantera se mantendrá Gonzalo, el hombre que se ha encargado de la faceta goleadora estas últimas semanas. Arbeloa, ante el apretado calendario que se viene por delante, no arriesgará lo más mínimo con Mbappé, que apunta a salir desde el banquillo.

Alineaciones probables Real Madrid - Levante

Real Madrid: Courtois; Carreras, Huijsen, Asencio, Camavinga; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Vinicius, Gonzalo y Mastantuono.

Levante: Ryan; Manu Sánchez, Matturro, Dela, Toljan; Pablo Martínez, Vencedor, Carlos Álvarez; Iker Losada, Iván Romero y Etta Eyong.