El Real Madrid levanta el veto al Balón de Oro

El Balón de Oro 2024 marcó un antes y un después en las relaciones entre los organizadores del galardón y el Real Madrid. El conjunto blanco rompió cualquier tipo de relación después de enterarse de que Rodri era el ganador por delante de Vinicius, cancelando a última hora el viaje a París de su expedición y silenciando por completo todo lo respectivo al premio desde entonces.

El propio Florentino Pérez fue muy crítico con todo lo ocurrido durante la asamblea del club. "En mi opinión, el Balón de Oro debía de recaer en un jugador del Real Madrid, se aplique el criterio que se aplique. Ya sea Vinicius, como el clamor de la afición apuntaba, o a nuestro capitán, Dani Carvajal, si se le diera un peso adicional relevante por la consecución de la Eurocopa por parte de España, o incluso a Jude Bellingham, que llegó también a la final de la Eurocopa, e hizo una temporada espectacular", afirmó por aquel entonces el presidente del equipo blanco.

Rodri ganó el Balón de Oro en 2024 / MOHAMMED BADRA

"Sorprende que el comunicado de UEFA señale expresamente que la entrada de la UEFA no tendría ningún impacto en el sistema de votación, que permanecía inalterado e independiente, pero han alterado el sistema de voto, aumentando el número de jugadores a los que tienes que votar, de 5 a 10. También han aumentado los puntos que cada periodista puede dar a un solo jugador, de 6 a 15. Mas del doble. Y con estas reglas ha resultado que sin el impacto de los votos de los periodistas de solo 4 países, Namibia, Uganda, Albania y Finlandia, Vinicius habría obtenido el Balón de Oro", sentenció Florentino.

En aquel momento, desde el club se señalaba directamente a la UEFA como principal responsable, seguramente pensando que el anuncio de la Superliga y la guerra posterior habría tenido influencia. Dos años después, el contexto es muy distinto. Florentino ha acercado posturas con el organismo europeo y, seguramente por ese motivo, desde el Real Madrid ya se vuelve a hablar del Balón de Oro.

Tanto en sus redes sociales oficiales como en la página web, el equipo madridista anunció a todos los futbolistas nominados a alguno de los premios que se otorgan en la gala. Un hecho que no ha pasado desapercibido y que deja en evidencia que desde el club se ha levantado el veto que se había impuesto sobre el Balón de Oro.

La polémica de 2024 con Rodri y Vinicius ha pasado ahora a un segundo plano. El Real Madrid vuelve a dar importancia a un premio del que siempre había presumido (en su página web tiene una lista con todos los jugadores del club que han sido galardonados), pero sobre el que había mantenido silencio absoluto en los dos últimos años.