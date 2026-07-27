Real Madrid - Leganés: horario y dónde ver el partido amistoso de pretemporada gratis por TV, online y en directo

El Real Madrid continúa su puesta a punto de cara a la temporada 2026/27. Después de varias semanas de entrenamiento en Valdebebas, el conjunto blanco volverá a salir a escena este martes 28 de julio en su segundo ensayo de la pretemporada, que servirá para que José Mourinho siga perfilando su esquema titular con el ambicioso objetivo de despojar del trono liguero al FC Barcelona.

Después de saldar su estreno en pretemporada con una victoria por la mínima contra el Alcorcón (1-0), el Real medirá sus fuerzas frente al otro de sus vecinos, el Leganés. El conjunto 'pepinero' que afronta el curso venidero con la ambición de regresar a Primera División, viene de caer ante el Levante en su primer ensayo (2-1).

Tal como sucedió en el primer partido contra el Alcorcón, el duelo entre Real Madrid y Leganés se disputará a puerta cerrada en Valdebebas, pues está planteado como un partido amistoso. El primer amistoso 'real' tendrá lugar el próximo sábado 1 de agosto contra la Fiorentina, mientras que Ferencvaros y Deportivo completarán la nómina de ensayos antes de dar el pistoletazo de salida a la temporada.

Mourinho, durante un entrenamiento con el Real Madrid / Europa Press

¿A qué hora es amistoso entre Real Madrid y Leganés?

El partido de pretemporada entre Real Madrid y Leganés se disputará este martes 28 de julio a las 18:00 horas (CEST). El duelo se celebrará en Valdebebas, ciudad deportiva del conjunto blanco.

Noticias relacionadas

¿Dónde ver el amistoso entre Real Madrid y Leganés gratis por TV?

A falta de confirmación oficial, se espera que la retransmisión televisiva del amistoso entre Real Madrid corra al cargo de Real Madrid TV y la plataforma de streaming RM Play. Tal como sucedió contra el Alcorcón, sólo se emitirá una parte del encuentro, no su totalidad.