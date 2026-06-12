Al Real Madrid se le escapa el sueño de Mourinho para el centro del campo

El mercado apenas ha comenzado y José Mourinho empieza a recibir noticias dispares en su nueva etapa en el Real Madrid. En clave positiva, el sí de Bernardo Silva al conjunto blanco supone un impulso importante para el técnico. El futbolista había sido una petición personal del entrenador y el club lanzó sus redes para complacerle y cerrar el trato en apenas unas horas. Sin embargo, Mateus Fernandes, el centrocampista portugués que había señalado 'The Special One' como una de sus prioridades para reforzar la plantilla, está cada vez más cerca de fichar por el Manchester United.

Según informa el diario británico The Times, el conjunto de Old Trafford ha tomado ventaja en la carrera por el futbolista del West Ham y ya estaría por delante del Arsenal y el conjunto blanco en la pugna por hacerse con sus servicios. El medio asegura además que el internacional portugués, valorado en unos 80 millones de libras (más de 90 millones de euros), tiene cada vez más opciones de acabar vistiendo la camiseta del United.

Mateus Fernandes, en un encuentro de esta temporada / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

La noticia supone un contratiempo para Mourinho. El nuevo entrenador del Real Madrid había trasladado a la dirección deportiva la necesidad de incorporar un centrocampista y uno de los nombres que más le convencían era precisamente el de Mateus Fernandes.

El técnico luso considera que el jugador reúne muchas de las características que necesita actualmente el conjunto blanco. A pesar de la petición de 'Mou', la realidad es que la operación siempre fue compleja debido a las pretensiones del West Ham, que a pesar del descenso hacía una valoración al alza del futbolista. No hay que olvidar que solo un año antes lo ficharon a cambio de 45 millones de euros procedente del West Ham.

José Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid / Mike Egerton/PA Wire/dpa / Europa Press

Además de compartir nacionalidad con Mourinho, el futbolista también está representado por la agencia de Jorge Mendes, un factor que alimentó los rumores sobre un posible desembarco en el Santiago Bernabéu durante las últimas semanas.

Mateus Fernandes, con el West Ham / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Ahora, según The Times, es el Manchester United quien parece mejor posicionado para llevarse el premio. De confirmarse la operación, el Real Madrid perdería a uno de los centrocampistas que más convencían a Mourinho incluso antes de que el mercado de fichajes alcance su punto más caliente.

Hasta ahora, el ya ex entrenador del Benfica había cumplido sus deseos en el mercado. Una de las primeras peticiones que hizo el portugués fueron los refuerzos en la defensa. Konaté y Dumfries encajan en perfiles de su gusto y de hecho su opinión fue decisiva para la llegada del neerlandés.

Además, tras una reunión en la que pidió un esfuerzo por Bernardo Silva, el Madrid cerró el fichaje en tiempo récord, garantizándose a uno de los favoritos de Mourinho para su nuevo proyecto a falta del comunicado oficial. No se descarta que el conjunto madridista valore otras opciones del mercado para el centro del campo, con la mirada puesta en un organizador. Descartado Rodri, las miradas se centran en Enzo Fernández, cuyo deseo sería vestir de blanco la próxima campaña.