Al Real Madrid se le escapa uno de los favoritos de Mourinho para el centro del campo

El Real Madrid ya puede tachar uno de los nombres que habían aparecido en su radar para reforzar el centro del campo. Mateus Fernandes, una de las grandes sensaciones de la última temporada en la Premier League, continuará su carrera en el Tottenham después de que el conjunto londinense alcanzara un acuerdo con el West Ham para cerrar su incorporación.

La operación ha sido desvelada por David Ornstein, periodista de The Athletic. Según informa, el Tottenham ha ganado la carrera por el internacional portugués tras presentar la oferta más elevada, con una cantidad garantizada cercana a los 85 millones de libras, alrededor de 100 millones de euros.

Mateus Fernandes, en un encuentro de esta temporada / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

El propio Mateus Fernandes terminó decantándose por el proyecto de los Spurs, mientras que el Manchester United, otro de los principales pretendientes, quedó descartado al no estar dispuesto a alcanzar las cifras económicas exigidas por el West Ham. El acuerdo convierte al centrocampista de 21 años en uno de los traspasos más importantes del verano en la Premier League y en toda Europa.

Su nombre también había sido vinculado al Real Madrid durante las últimas semanas. La llegada de José Mourinho al banquillo blanco había colocado al portugués entre los futbolistas mejor valorados por el nuevo técnico para reforzar una medular en la que finalmente parece que el objetivo principal es Enzo Fernández.

José Mourinho, en su etapa como entrenador del Benfica. / HUGO DELGADO / EFE

Fernandes reunía varias de las cualidades que buscaba el conjunto blanco. Un centrocampista muy completo, con capacidad para conducir, romper líneas, presionar con intensidad y aparecer en diferentes zonas del terreno de juego. Sus virtudes le habían convertido en uno de los jugadores más cotizados del fútbol europeo.

El West Ham siempre he valorado mucho a su futbolista. Después de incorporarlo hace apenas un año procedente del Southampton, el club londinense nunca tuvo intención de facilitar su salida y fijó un precio muy elevado desde que se empezó a hablar de una posible salida.

Enzo Fernández, objetivo del Real Madrid / EFE

Para el Real Madrid siempre existió un importante obstáculo económico. La entidad blanca sigue analizando distintas alternativas para reforzar el centro del campo, pero desembolsar una cantidad cercana a los 100 millones de euros por Fernandes suponía una inversión difícil de encajar debido al estatus actual del futbolista.

Con su fichaje por el Tottenham, Mourinho pierde una de las opciones que más convencían para apuntalar la sala de máquinas. El Real Madrid seguirá trabajando en la llegada de un jugador que aporte sentido al juego en la medular y, como se ha explicado anteriormente, Enzo Fernández tiene todas las papeletas para convertirse en el próximo fichaje galáctico, siempre y cuando se produzca alguna salida.