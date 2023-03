Al Real Madrid le entran las dudas con Carvajal

Su mal momento ha encendido las alarmas en el club blanco, que asume que en verano deberá invertir en un lateral Su banda empieza a ser un coladero; el madrileño está apareciendo con demasiada regularidad en las fotos de los goles

El lateral Dani Carvajal se ha convertido en un problema tanto para Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, como para Luis de la Fuente, seleccionador español. El jugador madrileño naufragó en el último clásico disputado en el Camp Nou y el pasado martes volvió a ser protagonista de la derrota que la Roja encajó ante Escocia en el segundo partido de la fase de clasificación para la Eurocopa. El bajo nivel que está exhibiendo esta temporada supone una señal de alerta para los responsables del club madridista de cara a la próxima campaña.

A sus 31 años Carvajal está muy lejos de su mejor versión. Pese a que solo se ha perdido seis partidos por lesión desde que empezó la temporada, el defensa madridista no logra convertirse en un pilar del equipo madridista ni de volverse a asentar en la selección. Sus errores empiezan a repetirse con demasiada asiduidad defendiendo ambas camisetas.

Tanto el Real Madrid como la selección española están pagando sus continuas imprecisiones con el balón y su falta de empaque en defensa. Su banda está siendo un coladero. Una mala entrega suya propició el 2-1 de Kessie en el Camp Nou que descabalgó al equipo blanco de la lucha por el título de Liga y otro mal pase suyo, unido a su blandura defensiva ante el escocés Tierney, propició el 2-0 definitivo en el estadio Hampden Park de Glasgow. Carvajal llevaba seis minutos sobre el césped, tras haber entrado por Pedro Porro en el descanso.

INVERSIÓN

Ancelotti y De la Fuente tienen un problema en la banda derecha. Carvajal no está ofreciendo la fiabilidad acostumbrada, especialmente en defensa, y la cúpula madridista empieza a ser consciente de que el próximo verano será necesario invertir para afianzar esa banda. El madrileño ha dejado de ser indiscutible. El problema del técnico italiano es que no tiene demasiadas opciones fiables para reemplazarle. Odriozola no cuenta y Lucas Vázquez está teniendo muchos problemas con las lesiones. Hasta Nacho se ha convertido en una opción mucho más fiable para ocupar el lateral derecho.

Desde que las lesiones se atravesaran en su camino hace dos temporadas, el lateral madrileño no ha podido exhibir su nivel acostumbrado. Su irregularidad se está convirtiendo en habitual. Carvajal aparece con regularidad en las fotografías de los goles.