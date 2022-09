Al Real Madrid le costaría más de 100 millones fichar a Bellingham

El jugador inglés de 19 años es el objetivo prioritario del equipo blanco para reforzar el centro del campo El Borussia valora subir la puja a los 150 millones, pero el club madridista sólo está dispuesto a pagar 110

Jude Bellingham promete ser el protagonista del próximo culebrón del verano madridista. El centrocampista inglés de 19 años es el objetivo prioritario del Real Madrid para reforzar el centro del campo, pero no va a ser una pieza fácil de cobrar por el interés de varios clubes de la Premier. El jugador del Borussia tiene un valor de mercado de 80 millones de euros, según ‘Transfermarkt’, pero su precio final podría acabar siendo de 150.

El club alemán valora subir la puja hasta los 150 millones, según filtro la prensa alemana, pero el Real Madrid solo llegaría a los 110 según desvela la ‘CBS’. Existe la opción de que podría traspasarlo si se realiza un pago único por debajo de los 100 millones, según 'The Sun'. Un baile de cifras mareantes que no dejarán de variar hasta el próximo verano si el jugador sigue rindiendo como lo está haciendo. Para entonces habrá cumplido los 20 años (29 de junio) con una trayectoria de más de 150 partidos a sus espaldas entre la Premier y la Bundesliga.

DECIDE EL JUGADOR

El Madrid lleva tres años siguiendo a Bellingham, pero no fue hasta primeros de este año cuando decidió contactar con su entorno para conocer la disponibilidad que tenía para fichar. Le pidió que no ampliara el contrato con el Borussia que finaliza en 2025 para no encarecer el precio, según ‘Marca’. El jugador habría cumplido con la solicitud pese a que el club de Dortmund lo ha intentado en varias ocasiones.

Ante la pelea que se adivina entre el Madrid y equipos como el Liverpool, que como los blancos lo tienen como objetivo prioritario, será fundamental la opinión del jugador. El club madridista mantiene una buena relación con el Borussia y no hará nada a sus espaldas, negociará el traspaso siempre y cuando el jugador quiera fichar por ellos, como aseguró José Álvarez en 'El Chiringuito'. De ser así, tendría ventaja sobre el resto de interesados, pero ya se sabe que estas situaciones son cambiantes como ocurrió con Mbappé.