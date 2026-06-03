El Real Madrid lanza su camiseta para la temporada 2026/27

El Real Madrid ya piensa en la siguiente temporada tras un curso plagado de contratiempos. Además de las inminentes incorporaciones de Konaté y Dumfries, el conjunto blanco ha presentado la primera equipación de la 2026/27 a través de sus redes sociales.

La camiseta será blanca, pero combinará también el rosa, en las tres franjas de Adidas sobre los hombros, y el verde oscuro, que se encuentra en el diseño del cuello y los puños de las mangas. La mezcla de los tres colores no es nada habitual en la equipación del Real Madrid, pues será la primera vez que la camiseta principal luzca tres colores distintos.

Asimismo, la prenda tiene un dibujo en formas de cuadro sobre la base blanca que integra "elementos gráficos inspirados en las joyas de la corona presentes en el escudo del club, reflejando excelencia, artesanía y mentalidad ganadora", explica la marca alemana. Por otro lado, dentro de las letras de la publicidad también hay otro dibujo.

El club, inmerso en plena campaña electoral, ha lanzado su nueva piel bajo el lema "Nuestra identidad es la elegancia" y con un vídeo oficial en el que aparecen Bellingham, Tchouameni, Brahim, Vinicius, Mbappé, Rüdiger y Huijsen. También salen en la presentación Athenea del Castillo y Maëlle Lakrar, futbolistas del primer equipo femenino.

El Real Madrid ha definido la camiseta como "una equipación con un diseño moderno, elaborada para las exigencias del rendimiento de élite y que posee la última tecnología de Adidas para maximizar el flujo de aire y mantener a los jugadores frescos durante los partidos".