Real Madrid - Juventus: horario y dónde ver el partido de la Champions League

El nuevo formato de la Champions League nos regala un par de partidazos a la jornada, como el que se celebra este miércoles a las 21.00 horas entre el Real Madrid y la Juventus de Turín. Aunque la situación clasificatoria de ambos no es comparable, el Estadio Santiago Bernabéu alberga un duelo entre dos de los gigantes europeos.

El Real Madrid es colíder de la competición, igualado a puntos y diferencia de goles con el Bayern de Múnich. Los blancos remontaron en su primer duelo ante el Olympique de Marsella por 2-1, mientras que arrollaron al Kairat Almaty por 0-5 en Kazajistán, con hat-trick de Mbappé. El francés llega inspirado a una semana crucial en las aspiraciones madridistas, pues suma diez goles en nueve partidos, el último ante el Getafe para lograr la victoria y mantener el liderato antes del clásico.

Por su parte, la Juventus viene de caer por primera vez esta temporada. El conjunto de Igor Tudor perdió por 2-0 ante el Como de Cesc Fàbregas y Nico Paz. El canterano del Real Madrid volvió loco a la defensa 'bianconera' con un gol y una asistencia. En Champions, todo y que no ha perdido aún, la 'Vecchia Signora' está en una posición delicada, vigesimotercera con dos puntos. Primero empató en un partido frenético contra el Dortmund que terminó 4-4, mientras que su visita a Villarreal también acabó en tablas (2-2).

Para el partido de este miércoles, Xabi Alonso tiene las bajas de Dani Carvajal, sancionado, Dean Huijsen, Dani Ceballos y Antonio Rüdiger. Alexander-Arnold apunta a regresar a la convocatoria, después de ejercitarse este martes al mismo ritmo que sus compañeros, mientras que Ferland Mendy está pendiente del alta médica. Por otro lado, Tudor no podrá contar con Bremer, su puntal defensivo, Cabal, Zhegrova, Pinsoglio y Miretti.

HORARIO DEL REAL MADRID - JUVENTUS

El partido entre el Real Madrid y la Juventus, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, se disputará el miércoles 22 de octubre a las 21.00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu.

DÓNDE VER EL REAL MADRID - JUVENTUS

El enfrentamiento entre el Real Madrid y la Juventus se podrá ver por TV y online a través de la plataforma Movistar +, concretamente en Movistar+ Liga de Campeones.

El enfrentamiento entre el Real Madrid y la Juventus se podrá ver por TV y online a través de la plataforma Movistar +, concretamente en Movistar+ Liga de Campeones.