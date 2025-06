Real Madrid - Juventus: horario y donde ver el partido de octavos de final del Mundial de Clubes

El Real Madrid está yendo de menos a más en este Mundial de Clubes. Xabi Alonso cogió al equipo a principios de junio, por lo que no tuvo apenas tiempo para entrenar al equipo e implantar su idea de juego. Sin embargo, con el paso de las semanas se ha podido ver como el equipo empieza a carburar poco a poco. Ahora llega la hora de la verdad. Los blancos se enfrentarán este martes a su primer gran rival en este torneo: la Juventus de Turín.

Para disputar los octavos de final, el conjunto madrileño contará con facilidades para el desplazamiento, pues volverá a jugar en el Hard Rock Stadium, donde ya se estrenaron ante el Al-Hilal y que está a unos 100 kilómetros de The Gardens North County District Park de Palm Beach, lugar donde se encuentra concentrado el Real Madrid.

El duelo ante la Juventus de Igor Tudor será el primer reto de nivel para el equipo de Xabi Alonso, ya que hasta ahora se han enfrentado a contrincantes de una categoría inferior, aunque no ha sido un camino de rosas. En la fase de grupos empezó empatando ante el Al-Hilal, un encuentro en el que la actuación de los blancos fue más bien pobre. No obstante, desde ahí, el nivel de juego y la intensidad de los jugadores ha ido in crescendo y han sumado dos victorias ante Pachuca y Salzburgo.

Para el encuentro ante el conjunto italiano, el técnico de Tolosa recupera a Kylian Mbappé después de su cuadro de gastroenteritis aguda. Se espera que el francés entre en la lista y tenga minutos, aunque no se correrán riesgos y, previsiblemente, saldrá desde el banquillo.

En caso de pasar de ronda, Mbappé sí que podría ser titular. En unos hipotéticos cuartos de final, el rival del Real Madrid será el ganador del duelo entre el Borussia Dortmund y Rayados de Monterrey, el equipo de Sergio Ramos. Más adelante, en las semifinales, ya se podría encontrar a los 'cocos', el PSG y el Bayern de Múnich, que se enfrentarán el próximo sábado.

De todos modos, ante de pensar en el futuro, el Real Madrid se centra en su rival de este martes. La Juventus empezó el Mundial de Clubes de forma imponente, con dos goleadas al Al Ain y al Wydad de Casablanca. Llegó a la última jornada de la fase de grupos como líder, pero el Mancheter City frustró todas sus esperanzas de ser líderes. Los de Guardiola aplastaron a los italianos con un 2-5, un resultado que pudo ser aún más abultado.

HORARIO DEL REAL MADRID -JUVENTUS DEL MUNDIAL DE CLUBES

El encuentro entre el Real Madrid y la Juventus de Turín, correspondiente a los octavos de final del Mundial de Clubes, tendrá lugar este martes 1 de julio a las 21.00 horas (CET) y a las 15.00 horas en Florida, donde se jugará el partido.

DÓNDE VER POR TV EL REAL MADRID - JUVENTUS DEL MUNDIAL DE CLUBES

El duelo entre el Madrid y el conjunto italiano, que se disputará en el Hard Rock Stadium, se podrá ver en España de forma gratuita y en abierto por TV a través de Telecinco y online en Mitele.es. Del mismo modo, DAZN también ofrecerá el partido gratis.

Además, desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en las diferentes jornadas del Mundial de Clubes a través de nuestras narraciones en directo, crónicas y mejores declaraciones de los protagonistas, así como un análisis de los partidos clave de la mano de nuestro enviado especial.