Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos
En directo

En directo

CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid - Juventus, en directo: Champions League hoy, en vivo

Sigue el minuto a minuto del partido entre el Real Madrid y la Juventus (21.00h, Movistar+ Liga de Campeones) de la 3ª jornada de la fase liga de la Champions League

Suscríbete por 9,90 al mes y no te pierdas el Real Madrid - Juve

Mbappé, líder destacado de la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025-26

Mbappé, líder destacado de la clasificación de máximos goleadores de la Champions League 2025-26 / MAXIM SHIPENKOV

German Bona

German Bona

Actualizar

TEMAS