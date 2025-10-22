Real Madrid - Juventus, en directo: Champions League hoy, en vivo

¿Cómo llega la Juve?

La 'veccia signora' ha arrancado la temporada de manera muy irregular. En la Champions, suma sus dos partidos por empate (espectacular 4-4 en Turín frente al Borussia Dortmund y 2-2 en Villarreal). Y en la Serie A, ocupa la séptima posición. Los de Igor Tudor no están respondiendo a las expectativas.