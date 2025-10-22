En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Real Madrid - Juventus, en directo: Champions League hoy, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido entre el Real Madrid y la Juventus (21.00h, Movistar+ Liga de Campeones) de la 3ª jornada de la fase liga de la Champions League
El banquillo de la 'vecchia signora'
El banquillo de la Juventus con Perin (p), Fuscaldo (p), Locatelli, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Joao Mario y David.
Once de la Juventus
Igor Tudor sale con Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly, Kalulu; Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; McKennie, Yildiz y Vlahovic.
Llega la Juventus al estadio madridista
Los italianos buscan su primera victoria en la Liga de Campeones.
Mastantuono, suplente
El argentino no es titular esta noche en el Santiago Bernabéu. ¿Reservado para el clásico?
¡Once del Real Madrid!
El Real Madrid juega con: Courtois; Valverde, Militao, Asencio, Carreras; Tchouameni, Güler, Bellingham: Brahim, Vinicius y Mbappé.
Llega el Real Madrid al Bernabéu
El cuaro blanco ya está en el escenario del partido con Xabi Alonso a la cabeza.
Vinicius apunta a recuperar la titularidad
El brasileño fue suplente en el último partido contra el Getafe, pero salió al césped y provocó que los azulones se quedaran con nueve. José Bordalás fue muy duro con la actitud de Vini.
¿Cómo llega la Juve?
La 'veccia signora' ha arrancado la temporada de manera muy irregular. En la Champions, suma sus dos partidos por empate (espectacular 4-4 en Turín frente al Borussia Dortmund y 2-2 en Villarreal). Y en la Serie A, ocupa la séptima posición. Los de Igor Tudor no están respondiendo a las expectativas.
