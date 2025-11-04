El Real Madrid juvenil se exhibe en Liverpool y es líder

El Real Madrid exhibió sus virtudes en su visita al Liverpool en la Liga de Campeones juvenil y firmó una goleada (0-4) que le sitúa como líder inmaculado, con pleno de triunfos, con tantos de Jacobo Ortega, Adrián Pérez, Jaime Barroso y Diego Aguado.

El equipo dirigido por Julián López de Lerma sigue intocable. Se paseó ante un Liverpool al que anuló impidiéndole explotar sus virtudes en velocidad en transición y defendiendo con poderío los centros laterales, mostrando peligro desde el inicio en ataque.

A los tres minutos un zurdazo de Diego Aguado sirvió como aviso. Fueron los únicos momentos en los que el Liverpool pudo sentir opciones, con un disparo de Morrison que detuvo Javier Navarro, pero pronto se adentró en puro nerviosismo.

Primero, un error en la salida del balón que le pudo costar caro, después el primer tanto con la subida por la banda izquierda de Liberto, el centro tenso y el remate de '9' de Jacobo Ortega a los 14 minutos, y más tarde en otro fallo de Nyoni en inicio de jugada que estrelló Jacobo en el travesaño.

El Real Madrid pudo sentenciar antes del descanso. La madera y Hall, portero del Liverpool, lo impidieron. Sacó un zurdazo de Liberto y otro disparo de Diego Aguado. La banda izquierda madridista no tenía freno y nada más arrancar el segundo acto, en el minuto 48, Adrián Pérez enganchó de primeras de zurda un saque de esquina y envió el balón a la red.

Defendió bien la ventaja el conjunto madridista, sin apuros ante los intentos con más corazón que cabeza de un Liverpool con el orgullo herido. Y supo castigar con velocidad al contragolpe para dar forma a la goleada.

A los 76 minutos una carrera de Jaime Barroso dejó el tercero a Daniel Yáñez y en el añadido, en el minuto 92, Diego Aguado encontró la recompensa a su gran partido con un disparo que se convirtió en el 0-4 tras un error del portero local.