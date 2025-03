El Real Madrid ha jugado la mitad de sus partidos con tres días de descanso o menos

Las quejas del Real Madrid llegan en una temporada con un calendario al límite. Sus jugadores apenas tienen tiempo para descansar y recuperar entre partido, competición, y partido y solo los parones de selecciones y las vacaciones de Navidades han concedido un descanso al trabajo de Valdebebas, aunque no a sus internacionales, que son la mayoría de la plantilla. Supercopa de Europa, Liga, Champions, Supercopa de España, Copa del Rey e Intercontinental son las seis competiciones que ha disputado y disputa, y falta el Mundial de Clubes que jugará en junio.

Descansos al límite

El club, el staff técnico y los jugadores estallaron cansados de un calendario en el que priman “los derechos de televisión y el dinero”, como denunció Ancelotti, que se quejó de que no cuidan la salud de los jugadores. La fecha y la hora del encuentro ante el Villarreal no respetaba las 72 horas de descanso recomendadas por la FIFA y más tras un compromiso de Champions, en el que tuvieron que jugar una prórroga en un partido intenso, tenso y agotador y tener solo 66 horas para recuperar. Fue la gota que colmó el vaso para la amenaza del club, técnicos y jugadores de que no jugarán si no se cumplen las 72 horas recomendadas entre partido y partido.

Los cálculos indican que el Real Madrid ha jugado un partido cada 4,41 días (48 en 212 días), pero si se restan los parones de selecciones y las vacaciones navideñas, esa diferencia se reduce a un partido cada 3,3 días, lo que supone que, en algún caso, ocurra lo sucedido esta jornada en su enfrentamiento ante el Villarreal. En un repaso del tiempo transcurrido entre partido y partido, los resultados son los siguientes: ha jugado 24 partidos con 3 días de descanso, la mitad de los que ha disputado (48); 16 con cuatro días de diferencia; 1, con 5 y otro con 7.

Internacionales y máximo de partidos

Solo tuvo descansos prolongados después de los tres parones de selecciones (12, 13 y 14, cronológicamente) más el de vacaciones Navidades (11 días). Sin embargo, no le sirve de consuelo esas ventanas internacionales, porque la mayoría se van con sus selecciones. Solo Vallejo, Fran García, Lucas Vázquez, Ceballos y Mendy no fueron llamados, además de Courtois, que se borró de su selección por sus problemas con Tedesco, más los lesionados Militao y Alaba, aunque el austriaco, una vez recuperado, vuelve con su país.

Pero las apreturas del calendario para los blancos seguirán, porque está vivo en la Liga, en la Champions, en la Copa del Rey y en el Mundial de Clubes. Eso hace que se asegure los 64 partidos esta temporada, que irán subiendo si sigue adelante en la Liga de Campeones, si accede a la final de Copa y si pasa las rondas del Mundial de Clubes, cuyo tope, en caso de acceder a todas las finales, serían 72 partidos en una temporada, cifra jamás alcanzada por los blancos en toda su historia en una sola temporada.