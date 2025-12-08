El Real Madrid se juega ante el Wolfsburgo el pase a la siguiente ronda de la Champions

El Real Madrid tratará de imponerse como local al Wolfsburgo alemán (martes 9 de diciembre, 21:00 horas), uno de los mejores clubes del fútbol europeo y actualmente tercer clasificado, para garantizar al menos su presencia en los playoffs de la Liga de Campeones femenina a falta de una jornada por disputarse.

El conjunto blanco arranca la quinta fecha de la competición en séptima posición, con siete puntos, después de encadenar dos partidos sin ganar al empatar a uno en su feudo ante el París FC y perder en su visita al Arsenal, vigente campeón por 2-1. Previamente había sido capaz de imponerse al Roma (6-2) y al París Saint-Germain (1-2).

Luchando por evitar la ronda eliminatoria

Un triunfo, teniendo en cuenta el enfrentamiento directo entre el propio París FC y el Valerenga, le aseguraría el pase como uno de los primeros doce de la tabla e incluso le daría opciones de acabar entre los cuatro primeros y evitar una ronda eliminatoria, situándose directamente en cuartos de final.

No sucedería lo mismo con un empate, si bien su buena diferencia de goles, +4 de momento, le ayudaría a dejar casi encarrilado el progreso en el torneo a expensas de lo que sucediera en su visita a la ciudad neerlandesa de Enschede para medirse al Twente en el duelo con el que cerrará la fase inicial.

Solo una derrota de ocho en en casa

Para no tener que jugársela en el último aliento y dejar los deberes hechos de antemano, espera hacer valer su solidez en casa, pues solo ha perdido uno de sus últimos ocho encuentros continentales como anfitrión, y su capacidad goleadora, pues ha marcado en sus diez últimos enfrentamientos de la fase de grupos.

En esta ocasión el conjunto que dirige Pau Quesada llegará con la confianza que le da el haber ganado un exigente duelo liguero contra la Real Sociedad (1-0) con las ausencias de Caroline Weir, máxima anotadora de la Champions junto a Lineth Beerensteyn, precisamente del Wolfsburgo, y Alessia Russo (Arsenal); y de la guardameta alemana Merle Frohms, quien es baja de larga duración y no podrá medirse a su ex equipo.

El Wolfsburgo, ya clasificado

En lo que respecta al bando alemán, dos veces campeón de Europa, acumula tres victorias contra el París Saint-Germain, el Valerenga y el Manchester United y solo una derrota, a domicilio frente el Olympique de Lyon. Con nueve puntos, ya tiene asegurada su presencia en la siguiente ronda, pero aspira a asentarse entre los cuatro primeros.

Esos registros no ha conseguido trasladarlos a la Frauen Bundesliga, donde es el segundo clasificado con veintiocho puntos, a seis del Bayern de Múnich, líder de la tabla, y con cinco más que el Werder Bremen, tercero. Allí es una de las máximas goleadoras Lineth Beerensteyn, cuyos cuatro tantos son la tercera parte de los doce anotados por las germanas en la Liga de Campeones.

Ellos ayudan a las suyas a ser las segundas máximas goleadoras junto al Chelsea y solo por detrás del Barça. Pese a ello es el décimo equipo con menos disparos totales, situándose también en esos rangos con respecto al resto de rivales en porcentaje de posesión o de precisión en el pase. Además, es el tercero que más faltas recibe y el tercero que más faltas comete.

Alineaciones probables del Real Madrid Femenino - Wolfsburgo: