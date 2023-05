El Real Madrid se juega el subcampeonato en Sevilla sin Vinicius ni Benzema

Los hispalenses juegan con la mente puesta en la final de la Europa League del miércoles ante la Roma Ancelotti sólo tiene disponibles a Hazard y Rodrygo en ataque y Mendilibar da un respiro a Fernando

Un Sevilla-Madrid es uno de los clásicos de nuestro fútbol que llega sin la pasión que levantan sus enfrentamientos y más con las ausencias de Vinicius y Benzema, que hacen un destrozo en el ataque madridista. Ancelotti tampoco podrá contar con Asensio ni Mariano, ambos lesionados, por lo que le quedan dos delanteros Rodrygo y Hazard, y el belga apunta al banquillo.

Los hispalenses están a lo suyo y arriesgarán lo necesario pero con la mente en la final de la Europa League, donde se juegan el título y meterse en la Champions del próximo curso. Mendilibar sabe que es el camino más corto para volver por la puerta grande a Europa, porque en la Liga aspiran como máximo a la Conference. El de Zaldibar ha dado descanso a Fernando, y el obligado por sanción a Navas y Gueyé. Eso sí, el técnico vizcaíno permitirá a los suyos tener la mente en Budapest, pero no el cuerpo y exige a los que elija para jugar hoy que lo hagan a tope “o igual algún titular se queda sin final”.

Posibles alineaciones del Sevilla - Real Madrid de la jornada 37 de Liga | MARC CREUS

Los blancos tienen el ojo puesto en el subcampeonato, pero con el ánimo justo en una recta final a la que llegan con las fuerzas en la reserva, y deseosos de hacer las maletas para irse de vacaciones salvo para los esforzados internacionales, a los que les espera un poco más de tralla. Quedar segundos es ser el primero de los últimos, y no es que alivie demasiado salvo por la rivalidad con el Atlético en un torneo en el que han perdido por goleada con su otro gran rival, el Barcelona.

Vuelta a la normalidad

Las aguas parecen volver a su cauce en el Real Madrid después de una semana desbordadas por el ‘caso Vinicius’. No así en Sevilla, donde hicieron un amago de boicot por la roja perdonada al brasileño por Competición, pero la presunta lesión que sufre en una rodilla ha frenado cualquier ímpetu de revuelta por parte de ese sector de la afición que pedía a los abonados que no entraran al campo y lo dejaran vacío. No tuvo eco entre los seguidores hispalenses a los que de verdad les gusta el fútbol y huyen de los líos que solo llevan a provocar más polémicas en estos tiempos ya de por sí demasiado revueltos.

