¿Por qué el Real Madrid juega hoy la jornada 19 de LaLiga EA Sports?

El Real Madrid visita al Athletic Club hoy miércoles 3 de diciembre con la firme intención de poner fin a su mala racha en LaLiga EA Sports. El conjunto blanco acumula tres empates consecutivos y necesita reaccionar de inmediato para no descolgarse en la carrera por el liderato, pero esta tarde saldrá a escena en uno de los escenarios más complicados a domicilio del campeonato.

Si bien es cierto que el Athletic Club tampoco atraviesa su mejor momento, los leones venderán cara su piel. La revitalizante victoria ante el Levante de la mano de Nico Williams eleva la moral de los de Ernesto Valverde antes de este decisivo encuentro en el que esperan terminar de confirmar su cambio de tendencia.

El Real Madrid afronta su próximo compromiso apenas tres días después de dejarse puntos en Montilivi ante el Girona en un partido que, sumado al triunfo del Barça contra el Alavés, ha terminado derivando en un cambio de orden en lo más alto de la clasificación. Sin embargo, si prestamos atención al calendario, el duelo entre Barça y Atlético será el único partido de LaLiga EA Sports que se dispute hoy.

Bellingham refleja la frustración del Madrid a domicilio / Efe

El motivo de la disputa de este partido aislado un miércoles, día que salvo contadas excepciones no figura en la agenda de LaLiga, es que pertenece a una jornada adelantada. Real Madrid y Athletic Club miden sus fuerzas en el que técnicamente debería tratarse del último partido de la primera vuelta, pero que se celebrará cuando la competición doméstica apenas ha superado la jornada 14.

Nico Williams celebra su tanto contra el Levante / Ana Escobar

¿Por qué se disputa hoy la jornada 19 de LaLiga EA Sports?

La explicación a este calendario anómalo se encuentra en la Supercopa de España, que se desarrollará entre el 7 y el 11 de enero de 2026. La celebración del torneo interrumpirá la jornada de la jornada 19, ya que ese fin de semana los cuatro equipos involucrados no podrán salir a escena en el campeonato doméstico.

Aprovechando que durante estos tres próximos días se disputan los partidos correspondientes a la segunda ronda de la Copa del Rey, de la que los participantes de la Supercopa están exentos, la competición ha optado por adelantar los partidos de los cuatro equipos involucrados a esta semana.

FC Barcelona y Atlético de Madrid, los dos equipos que completan el elenco de participantes de la Supercopa de España, también quedaron afectados por esta medida y se enfrentaron ayer martes 2 de diciembre.