El Real Madrid irrumpe en el fichaje de Carlos Espí

El Real Madrid está siendo en este mercado de fichajes lo que comúnmente se conoce como ‘el perejil de todas las salsas’. Un equipo capaz de hacer saltar por los aires operaciones que parecían encaminadas. Sucedió con Bernardo Silva, la historia se repetirá con Yan Diomande y Carlos Espí, delantero del Levante y una de las revelaciones de la pasada campaña, protagoniza un nuevo capítulo.

La Premier y el Villarreal, en la ‘pole’

La noticia, adelantada por el diario AS, saltó cuando ya se había desatado otra batalla. El delantero tiene contrato hasta junio de 2028 y una cláusula de 25 millones de euros. El Hull City, que firmó este pasado verano su regreso a la Premier una década después, era el mejor posicionado para llevarse al delantero de 21 años, capaz de anotar 13 goles en su debut en Primera División. En esta categoría también tendría como pretendiente al Villarreal. El Brighton inglés, otro de los pretendientes.

Su nombre apareció en la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial después de debutar el año pasado con la selección sub-20. Es un atacante con un gran remate, una virtud que le ha permitido destacar en un equipo que consiguió salvarse gracias, en parte, a sus goles. Espí anotó seis tantos en la campaña del ascenso del Levante a la máxima categoría, pero estuvo a punto de salir ese mismo verano. Se le vinculó con el Mirandés, que este año descendió a Primera RFEF.

Carlos Espí celebrando su gol ante el Girona / LALIGA

Sustituto de Gonzalo

Espí es un perfil emergente a buen precio, lejos de las millonadas que se piden por otros delanteros jóvenes. Aunque su posible llegada contrasta con la salida de Gonzalo, un hombre de la casa por el que el Fulham de Arbeloa pagará 40 millones por el 70% de sus derechos. Con todo, los medios que han adelantado la noticia hablan de un interés del Real Madrid todavía en una fase inicial.

Mourinho va camino de tener una plantilla —si se confirman las llegadas de Diomande y Rodri— prácticamente nueva en posiciones clave. La lesión de Asencio bloquearía la incorporación de un central, lo que activaría la opción de fichar a un delantero centro, un perfil que también ha estado en su lista de deseos. Aunque, para ejercer como suplente de Mbappé, que ocupará esa posición, el perfil que más gustaba era el de un delantero veterano.

Gonzalo García celebra su gol ante el Leganés / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Un profesional que gestionase mejor las suplencias, como hizo en su día Joselu, quien apareció en momentos clave, como la semifinal ante el Bayern. Esta reflexión abre el debate sobre Endrick, quien, después de pasar media temporada cedido en el Olympique de Lyon, no estaría por la labor de afrontar una segunda campaña a préstamo.

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Sin embargo, su papel, pese a la versatilidad que puede ofrecer en las bandas, se reduciría al de jugador alternativo. Una situación que provocará una reflexión sobre su futuro en un Real Madrid dispuesto a completar el mercado más revolucionario que se recuerda en mucho tiempo.