Real Madrid - Inter de Milán: horario y dónde ver el partido de Champions League por TV y en directo

El Real Madrid inicia este martes 8 de septiembre su camino en una nueva edición de la Champions League. El conjunto blanco recibe al Inter de Milán en el Santiago Bernabéu en la primera jornada de la fase de liga, en uno de los grandes partidos que abrirán la competición europea. El equipo de José Mourinho, que volverá a jugar el torneo con el conjunto blanco, buscará comenzar con victoria su andadura.

Mourinho tras la derrota ante el Betis / EFE

El estreno europeo llega apenas unos días después del primer tropiezo de la temporada. El Real Madrid cayó por 1-0 ante el Real Betis en La Cartuja, un resultado que supuso la primera derrota de Mourinho desde su regreso al banquillo madridista y que reabrió ciertas dudas sobre el equipo.

El duelo ante el Inter, además, tiene un componente especial para Mourinho. El técnico portugués se reencontrará con el club italiano con el que conquistó la Champions League en 2010, precisamente en el Santiago Bernabéu. Tras el Inter, los madridistas visitarán a la Roma el 14 de octubre y recibirán posteriormente al Leipzig en el Bernabéu el día 21 del mismo mes.

Jose Mourinho, festeja en 2010 el pase a la final tras el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones entre FC Barcelona e Inter de Milán / XAVIER BERTRAL / EFE

En total los dos equipos se han visto las caras en 19 ocasiones a lo largo de la historia, con 10 triunfos para los blancos, 2 empates y 7 victorias a favor de los italianos. Curiosamente, las últimas cuatro veces en las que se han enfrentado han caído del lado del conjunto español. El último precedente fue en 2021, en la fase de grupos de la Champions League, cuando el Madrid se impuso 2-0 con goles de Toni Kroos y Marco Asensio.

El horario del Real Madrid - Inter de Milán

El partido entre el Real Madrid y el Inter de Milán se disputará este martes 8 de septiembre a partir de las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. El encuentro corresponde a la primera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27.

Dónde ver el Real Madrid - Inter de Milán por TV y online

El encuentro entre el Real Madrid y el Inter de Milán podrá seguirse en directo en España a través de Movistar Plus+, Movistar+ Liga de Campeones y Orange TV. El partido forma parte de la oferta de Champions League de ambas plataformas.

En SPORT ofreceremos toda la información del Real Madrid - Inter antes, durante y después del encuentro, con la previa, el minuto a minuto, las alineaciones, las reacciones de los protagonistas, la crónica y todo el análisis de la primera noche europea del conjunto blanco.