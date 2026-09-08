En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Real Madrid - Inter, hoy en directo: partido de la Champions League, en vivo
Sigue el minuto a minuto del partido de la Champions League entre el Real Madrid y el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu
MIN 16 (1-0)
Paradón de Courtois al lanzamiento, potentísimo, de Barella
MIN 15 (0-0)
Falta peligrosa para el Inter por una entrada sobre Lautaro
Y así es el fútbol, porque estaba más cerca de marcar el Inter que el Madrid
Error tremendo del Inter en salida, Brahim se ha hecho con el esférico y Mbappé solo ha tenido que apuntar
MIN 13 (1-0)
GOL DEL MADRID. Mbappé
MIN 11 (0-0)
Huijsen despeja un balón a córner tras un centro peligroso de Diouf, que se ha ido con facilidad de Cucurella, y un toquecito de Pavard
MIN 9 (0-0)
Pase largo de Trent muy impreciso que no alcanza ningún compañero. El balón sale por la línea lateral y Inter sacará de banda
MIN 7 (0-0)
Centro de Brahim al área que despeja la defensa del Inter
MIN 5 (0-0)
Disparo de Calhanoglu tras el saque de esquina que se marcha rozando el larguero
MIN 4 (0-0)
¡La ha tenido el Inter!
Jugada de Lautaro y Diouf y Marcus Thuram engancha una volea a corta distancia por la esquina inferior derecha. Despeja Courtois a córner
- No dan crédito con Ter Stegen tras la derrota del Ajax: 'Increíble, se pasó diez minutos caminando
- Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
- El contundente consejo que le dio el Barça a Hansi Flick sobre Mourinho
- Alivio con Eric Garcia
- Ojo clínico de Deco con Luis Suárez
- Dos nuevas fuentes de ingresos para el Barça
- Lo que no se vio del Valencia-Barça: del gesto de Livakovic con Hamza a las señales de Lamine
- Flick exprime a Espart con el invento de Guardiola: 'Es un jugador top