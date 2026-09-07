Real Madrid - Inter de Milán: alineaciones probables de la jornada 1 de la Champions League

Ya está de vuelta la mejor competición de clubes de Europa. La UEFA Champions League regresa al Santiago Bernabéu con un Real Madrid que quiere resarcirse después de dos temporadas por debajo de las expectativas en Europa. El conjunto blanco buscará empezar con buen pie y, sobre todo, clasificarse por primera vez entre los ocho primeros de la fase de liga.

Enfrente estará un Inter de Milán que también quiere recuperar su mejor versión continental. José Mourinho volverá a enfrentarse al club que dirigió entre 2008 y 2010 y que precisamente le abrió las puertas del Real Madrid tras conquistar la Champions con el conjunto italiano. El portugués se reencontrará así con una competición que se le resistió durante su primera etapa en el Santiago Bernabéu: cayó en semifinales en sus tres temporadas al frente del equipo, antes de que el proyecto que había iniciado terminara levantando cuatro Champions en los cinco años posteriores a su salida.

En lo que respecta a la más absoluta actualidad, el Real Madrid llega al estreno europeo después de dejarse los primeros tres puntos de la temporada ante el Betis. El conjunto de Mourinho tuvo ocasiones para adelantarse en una primera parte en la que no consiguió transformar su dominio en goles. Tras el descanso llegó el golpe definitivo con un tanto del conjunto verdiblanco. El Madrid reaccionó, pero se encontró con un gol anulado y un penalti fallado por Mbappé en los últimos minutos.

Kylian Mbappé dispara el penalti durante el Betis-Madrid de Liga en La Cartuja / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

El Inter, por su parte, aterriza en Madrid con mucha más confianza. El conjunto dirigido por Cristian Chivu ha ganado sus tres primeros partidos de Serie A y llega después de una remontada de enorme valor ante el Napoli. Los 'nerazzurri' llegaron a ir perdiendo 0-2, pero terminaron imponiéndose 3-2 gracias a los goles de Lautaro Martínez, Marcus Thuram y un segundo tanto del argentino en el tiempo añadido.

La incógnita en la medular

Mourinho se encuentra con un problema mayúsculo en el centro del campo. El técnico portugués no dio demasiadas pistas sobre la solución que utilizará ante el Inter, pero las bajas condicionan por completo sus opciones. Arda Güler, Bernardo Silva y Eduardo Camavinga deberán cumplir sanción después de las expulsiones que sufrieron en la pasada edición de la Champions.

A ellos se suma Aurélien Tchouaméni, que ya se ha reincorporado al trabajo con el grupo, pero no entrará en convocatoria. Thiago Pitarch también ha vuelto a entrenar, pero su nula pretemporada hace muy complicado que tenga minutos importantes.

Mourinho tendrá que buscar soluciones. Una de ellas pasa por retrasar a Bellingham, aunque el técnico también puede recurrir a Trent Alexander-Arnold para ocupar una posición interior. Otra alternativa sería apostar por la cantera con Jorge Cestero o el recién llegado Sergio Martínez. El joven centrocampista dejó buenas sensaciones el sábado con el Castilla en la victoria ante el Juventud Torremolinos y podría convertirse en una de las soluciones de emergencia. Tampoco estarán Rodrygo, Militao y Asencio, mientras que Lunin es duda por una gripe. Mendy, además, no está inscrito en la Champions.

Un Inter sin carrileros

El Inter, eso sí, también llega con problemas en los carriles. Djed Spence arrastra molestias físicas y no llega en las mejores condiciones. La situación de Federico Dimarco también preocupa. El italiano tuvo que abandonar el terreno de juego ante el Napoli por un problema en la rodilla izquierda y su presencia en el Bernabéu está en el aire.

Dimarco, jugador del Inter. / JACOB KUPFERMAN / EFE

Todo apunta a que el técnico mantendrá su contrastado 3-5-2, aunque tendrá que improvisar en los carriles. Diouf podría ocupar el costado derecho, mientras que Carlos Augusto aparece como la alternativa más clara para el izquierdo si Dimarco finalmente no llega. En el centro, Barella y Calhanoglu serán los encargados de dar equilibrio y conectar con una doble punta formada por Thuram y Lautaro que se presenta como una de las grandes amenazas del encuentro.

Alineaciones probables

XI del Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Bellingham, Brahim; Diomande, Vinicius y Mbappé.

XI del Inter: Josep Martínez; Diouf, Akanji, Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Barella, Calhanoglu, Curtis Jones; Lautaro y Thuram.