El Real Madrid logra ingresos récord gracias al impulso del Bernabéu

El Real Madrid ha cerrado la temporada 2025-2026 con unos ingresos de explotación de 1.221,3 millones de euros, sin contabilizar los traspasos de futbolistas. La cifra supone un incremento del 3,1% respecto al ejercicio anterior y permite al club superar por primera vez la barrera de los 1.200 millones. También alcanza el mayor EBITDA de su historia, doblando los beneficios previstos.

La Junta Directiva formuló este martes unas cuentas que arrojan un beneficio después de impuestos de 26,3 millones, un 8,2% más que los 24,3 millones del curso anterior. El resultado permite al Real Madrid encadenar 26 ejercicios consecutivos con beneficios. Con todo, los ingresos se quedaron por debajo de los 1.248 millones presupuestados para la temporada. La diferencia es de 26,7 millones, aproximadamente un 2,1% menos de lo previsto. El beneficio neto, por el contrario, superó ampliamente los 10 millones contemplados inicialmente.

El 'efecto Bernabéu'

El crecimiento se sostiene principalmente sobre los negocios gestionados directamente por el club. El Bernabéu aportó 363 millones, un 11% más que la temporada anterior y un 107% por encima de los 175 millones registrados en 2018-2019, último ejercicio antes del inicio de la reforma.

El marketing aportó 539 millones, un 6% más. Los ingresos procedentes de patrocinios, licencias y otras actividades comerciales aumentaron un 17% gracias a la renovación de los principales contratos y a la llegada de nuevos patrocinadores. En sentido contrario, las ventas de las tiendas oficiales descendieron un 20%. El Real Madrid atribuye esta caída al efecto que tuvieron en el ejercicio anterior los títulos conquistados al final de la temporada 2023-2024.

Los ingresos audiovisuales y de competiciones alcanzaron los 319 millones. Los correspondientes a LaLiga y la Copa del Rey crecieron un 3%, pero la partida de amistosos y competiciones retrocedió un 20%. El club explica el descenso por el diferente criterio de imputación de los ingresos del Mundial de Clubes, la ausencia de una gira de verano y la no participación en la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental.

Aumento del coste de plantilla

El EBITDA alcanzó los 287,4 millones, un 18% más. Dentro de esta cantidad aparecen 44,5 millones procedentes de la venta de jugadores y otros activos, frente a los aproximadamente 35 millones del ejercicio anterior. El récord está favorecido por estas operaciones, pero no depende de ellas.

Antes de contabilizar las enajenaciones, el EBITDA se situó en 243 millones, un 17% más y también el mayor conseguido por el Real Madrid. Esta es una de las fortalezas más claras de las cifras presentadas por la entidad. La distancia entre los 287,4 millones de EBITDA y los 26,3 millones de beneficio neto se explica por las amortizaciones, el resultado financiero y los impuestos.

El gasto conjunto en las plantillas deportivas, sumando personal y amortizaciones, alcanzó los 618 millones. Son 166 millones más que en 2018-2019, lo que representa un incremento del 37%. El club subraya que la ratio de gastos de personal sobre ingresos se mantiene en el 46%, por debajo del denominado "umbral de excelencia" del 50%.

Sin embargo, esta ratio ha aumentado tres puntos en una temporada: era del 43% en 2024-2025. El propio Real Madrid reconoce en su anexo que el coste del reforzamiento de las plantillas creció más que los ingresos. Durante el ejercicio se destinaron 161 millones auditados a la adquisición de jugadores. La inversión global en plantilla, instalaciones y plataforma tecnológica ascendió a 192 millones.

Pulmón para el mercado de fichajes

El principal retroceso de la fotografía financiera aparece en la caja. La tesorería disponible al cierre del ejercicio cayó de 165,7 a 82,8 millones: un descenso de 82,9 millones, prácticamente el 50%. La caída no implica por sí misma un problema de solvencia. El Real Madrid explica que durante la temporada afrontó las inversiones realizadas y el servicio de sus préstamos.

Noticias relacionadas

Las cifras muestran, en definitiva, un Real Madrid con capacidad para generar ingresos y recursos operativos, pero también con mayores costes deportivos, menos efectivo disponible y más de 1.100 millones pendientes del préstamo de la reforma. Récord y pulmón para afrontar otro verano de gasto en fichajes, pero con la entrada de un inversor externo en un debate todavía por resolver.